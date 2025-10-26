信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO　曾受外媒專訪

▲信義雙屍，男方家屬到場相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區永吉路一處大樓25日傳出雙屍案，一名37歲陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍在屋內客廳處，2人倚靠沙發呈現交疊姿勢，已經明顯死亡。據了解，死者陳男背景驚人，是某創投公司代表人，公司資本額達新台幣9億；其父多年前也是某知名台商董座，目前在某控股公司擔任執行長。

警方調查，全案緣起於陳父聯繫不上兒子，因此25日晚間主動前往永吉路住處查看，不料一開門卻赫見兒子與另名女子倒臥在客廳，全身僵硬已經明顯死亡，嚇得連忙報案。

警方初步勘驗現場，屋內未見有打鬥痕跡，也無外力介入，死者陳男將坐墊鋪在地板上，以背靠沙發姿勢死亡；而曾女則斜躺在陳男右手臂處，2人以交纏姿勢陳屍在客廳。此外，客廳桌上發現白色不明粉末、以及半顆不明藥錠，是否為毒品，還有待鑑識中心進一步檢驗。

據悉，陳男背景驚人，是某創投公司代表人，公司設立在台北市中山區，資本額達9億，2021年還曾接受外媒專訪，大談公司成立心路歷程，以及經營方針、理念等。此外，陳男父親背景也相當顯赫，多年前在知名台商擔任董座，靠著化妝品包材生意起家，世界前三大化妝品品牌均是公司客戶，現於某控股公司擔任執行長。