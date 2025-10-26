凌晨闖入3女房間「脫褲噴精」　民宿老闆兒認了：酒後失態

記者曾羿翔／綜合報導

屏東恆春的「33背包客棧」發生猥褻噴精案件！3名在澳洲就學的陸籍女學生23日入住該店女性宿舍房間，半夜驚醒發現一名陌生男子闖入房內做出不雅動作噴精。3女驚恐之下立即報警求助。事後民宿老闆兒子坦承犯行，辯稱自己是酒後失態。

據了解，警方調查後指出，該名闖入房內噴精在棉被上的男子是民宿王姓老闆的兒子。而王男到案後坦承犯行，但辯稱是自己是「酒後失態」，訊後警方依《刑法》第225條「乘機猥褻罪嫌」移送偵辦。

此外，屏東縣政府觀光旅遊處確認該背包客棧為「非法經營旅宿」，未依規登記合法旅宿業者。該店曾於2017年與2024年遭處罰，均因無照經營而開罰6萬元。此次事件發生後，縣府於10月25日稽查並當場勒令停業，將以《發展觀光條例》最高可處10萬至100萬元罰鍰重罰。

▲恆春33背包客棧發生猥褻案件，民宿老闆兒子坦承犯行。（圖／屏東縣政府交通旅遊處提供）

追溯整起事件，當時3名來台潛水旅遊的女學生，入住背包客棧中的4人房，當夜第4名房客未歸，因此房門未上鎖，凌晨5點左右，其中一名女大生聽到開門聲，本以為是房客回來，不料瞇眼一看，卻看到一名男子褪下褲子，對著她們的棉被做出不雅動作，因屋內燈光全暗，當下女大生害怕不敢亂動。

待男子離開後，她驚慌失措叫醒另2名同伴，3人迅速收拾行李，到恆春警分局報案。50多歲的王姓老闆否認不法，警方25日到場稽查時，30多歲的老闆兒子才坦承是他闖進房間噴精。