社會 社會焦點 保障人權

被控闖房間打手槍！對辣妹棉被噴精　民宿老闆喊冤：很多人進出

▲▼ 墾丁,墾丁大街,屏東,海景, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲恆春分局偵查隊副隊長林文謙說明受理經過。（資料照／記者張雅雲攝）

記者陳崑福／屏東報導

3名國際交換學生投宿恆春一家背包客棧的50多歲王姓老闆，被租客指控於24日凌晨4時左右，竟趁3名女子熟睡時，闖進房間對著棉被打手槍自慰，３人事後報警。王姓老闆接受媒體採訪時喊冤表示，當時還有其他客人進進出出，「我們和警方都在調查」，但媒體追問女大生已明確指控是他時，王老闆只說「配合警方調查」，隨即掛斷電話。

據了解，這3名來台潛水旅遊的國際交換學生入住恆春老街上的一間背包客棧中的4人房，當夜第4名房客未歸，因此房門未上鎖，凌晨5點左右，其中1名女大生聽到開門聲，本以為是房客回來，不料瞇眼一看，卻看到民宿老闆褪下褲子，對著她們的棉被打手槍，由於屋內燈光全暗，該女大生害怕不敢亂動，待老闆離開後，她驚慌失措叫醒另兩名同伴，3人迅速收拾行李，到恆春警分局報案。

據悉，3名女大生選擇價格較低的背包客棧，入住時老闆態度正常，到晚上還看到他帶狗上樓休息，沒想到竟發生這起事件，該名目擊女大生事後將經歷上網公開，提醒其他旅客注意安全。女大生並在過程po網，提醒其他女孩不要住這間客棧。

恆春警方獲報後立即展開調查，傳訊該王姓老闆到案，惟他矢口否認，警方已調閱監視系統並採集棉被上不明液體做DNA比對，全力偵辦。屏東縣政府旅遊處則強調，該民宿為非法旅宿業者，縣府將派員前往稽查，並依發展觀光條例開罰。

對此，該店老闆接受媒體電訪時否認不法，表示，「那天晚上有其他客人在，進進出出，「我們當晚有配合警方在調查」；當記者追問是有誤會，他回答「當天晚上還有有其他客人在，進進出出，但媒體報導出去後，這樣子也是不好做事情」；記者再追問「但女大生指控是店老闆做的？」，他則匆促回答「等警方調查再配合好」，隨即掛斷電話。

10/24 全台詐欺最新數據

