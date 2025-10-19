最受不了台灣什麼？韓國OL突激動「抱怨1狀況」　網嘆：正常

▲台灣天氣比較濕、熱。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

天氣炎熱，難免會流汗，甚至有汗臭味。近日有網友發文表示，他們公司最近來了一群韓國同事，結果他跟其中一個女生聊天時，對方就忍不住抱怨台灣的男生很臭，台灣男生都不注重自己身上的味道嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「韓國同事：台灣男生超臭」為標題發文，提到他們公司最近有一群韓國同事出差，結果他跟其中一個女生聊天時，就問對方覺得台灣有什麼地方爛到讓人印象深刻？

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，韓國女生就突然很激動，不斷抱怨台灣的公共場所充滿男生的汗臭味，臭到沒辦法逛下去。原PO認為，同事的語氣並不像在演戲，應該是真的被臭到，台灣男生都不注重自己身上的味道嗎？

▲網友認為，天氣熱流汗，實在難以避免。（示意圖／記者周宸亘攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的，超臭，各種場合都是」、「真的有夠臭」、「韓國男人很多都噴香水」、「問過外國朋友的印象，也是這樣講」、「這無解，噴香水更臭」、「從小聞到大，嗅覺早就習慣了」、「夏天的夜市，味道非常精彩」、「不是全部，但大多數味道管理不佳」。

也有網友表示，「韓國不會臭只是剛好是溫帶國家，台灣如果也是溫帶國家誰會臭啊」、「熱帶國家就是這樣，誰流汗不會臭」、「台灣就比較熱咩」、「台灣濕熱的天氣真的很容易讓人發臭」、「台灣太熱，洗澡很沒效果，男生十個有九個沒在用香水或除臭，不意外」、「氣溫高、濕度重，正常」。