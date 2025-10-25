「台灣同志遊行」直擊！近15萬人不畏飄雨參加　180團體響應

▲第23屆「2025台灣同志遊行」今登場，台北市政府前廣場湧入眾多人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

「2025台灣同志遊行」今日登場，下午1點多開始，台北市政府前廣場湧入眾多人潮，2點半出發前飄起小雨，仍澆不息國內外民眾的心，紛紛撐起傘參與盛會。據主辦方統計，預估近15萬人共襄盛舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼不少民眾扮裝登場。（圖／記者彭懷玉攝）



邁入第23屆的「2025台灣同志遊行」，同樣由台灣彩虹公民協會主辦，今年活動主題為「超．連結-跨越標籤，理解差異 Beyond Links: More than Clicks」。台灣彩虹公民協會表示，在網路社群成公共討論主要場域的今日，想擴大LGBT+的概念，強調跨越網路表層的認識及標籤，真正理解每個人的差異、每種性多樣社群的生命經驗。

▲▼今年遊行共分為紅、橙、黃、綠、藍、紫等6大車隊，知名變裝皇后也不缺席。（圖／記者彭懷玉攝）



除了為同志爭取平權，舞台也以5個篇章開啟對話，希望大家看見傾聽跨性別與非單性戀群體的聲音，並討論女性無家者、障礙者與HIV感染者的處境。此外，關注軍事國防中的多元性別觀點、女性參政的多元面向與生育自主的權益；以及關注中老年同志、性平教育與櫃父母，並邀國內外夥伴一起為平權而走。

▲▼6大車隊2點半兵分兩路出發；參與者精心扮裝「日本仙狐」風格，一共14位從台灣各地而來。（圖／記者彭懷玉攝）



今年遊行共分為紅、橙、黃、綠、藍、紫等6大車隊，從台北市政府前廣場集結後，2點半兵分南北兩路，往台北市議會和台北101方向出發，現場熱鬧不已，氣氛嗨到最高點。有參與者精心扮裝「日本仙狐」風格，一共14位從台灣各地而來。

▲第23屆「2025台灣同志遊行」人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼舞台也以5個篇章開啟對話，並邀請彩虹大使鄭宜農等藝人帶來歌唱演出；彩虹市集總計110攤，其中公益合作攤位達36攤。（圖／記者彭懷玉攝）



台彩協會發言人戴佑勳表示，今年同志遊行共有180個團體報名參加，且吸引不少外籍人士參與，包含加拿大、紐澳、德國、美國、英國等國，且有逐年增加的趨勢。

▲▼2025台灣同志遊行 。（圖／記者李毓康攝）



而今年彩虹市集總計110攤，其中公益合作攤位達36攤，除平權倡議外，還囊括動保、身心障礙等跨議題團體，並首次推出集點活動，台北國泰萬怡、和逸飯店均加入友善旅宿承諾認證。