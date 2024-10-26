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多圖／台灣同志遊行登場！近200團體到場　估18萬人參與

▲▼第22屆「2024台灣同志遊行」今天登場，主辦單位預估最高可達18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲台灣同志遊行今天下午從北市府出發，主辦單位預估最高有18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

第22屆「2024台灣同志遊行」今（26日）登場。今年遊行共有6大車隊，分為南、北路線進行，下午2時從北市政府廣場出發，儘管一度飄起小雨，但不影響來自國內外民眾參與熱情，共194個團體報名參加，熱鬧音樂更讓氣氛嗨到高點。主辦單位預估有17萬人參與，若天氣更好，可望達到18萬人參加。

被同志界視為年度盛事的台灣同志遊行，今年仍由「台灣彩虹公民行動協會（台彩協會）」主辦。遊行隊伍下午1點在北市政府廣場集合，2點多在彩虹旗帶領下出發。今年遊行共有6大車隊，分為南、北路線進行，其中「紫色大隊」更由變裝皇后團體「灣島皇后」首度列為頭車帶隊。

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▲▼第22屆「2024台灣同志遊行」今天登場，主辦單位預估最高可達18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼遊行共有6大車隊分為南、北路線進行，同志運動先鋒祁家威（上圖）也現身在隊伍中。（圖／台彩協會提供）

▲▼第22屆「2024台灣同志遊行」今天登場，主辦單位預估最高可達18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

台彩協會理事長小鯨指出，今年同志遊行活動主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，公平是同志遊行的核心理念，希望藉由共融概念，呼籲大家不只看見多元，還要付諸實際的行動，共融所強調的，是尊重並保有每個人差異，期待今天遊行現場，藉由大家親身與不同社群互動，成為社會多元共融起點。

台彩協會發言人戴佑勳也表示，今年彩虹市集總計超過110攤，公益合作攤位也首次突破30攤，另有超過20家友善飯店參與。他說，今年同志遊行共有194個團體報名參加，並吸引不少外籍人士參與，包含歐盟、英國、美國、加拿大與荷蘭、瑞典等國的辦事處，都前來共襄盛舉。

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，吸引國內外民眾參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，吸引國內外民眾參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，吸引國內外民眾參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼第22屆「2024台灣同志遊行」今天登場，主辦單位預估最高可達18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行登場，民眾扮演媽祖或各種裝扮參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，吸引國內外民眾參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，吸引國內外民眾參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行登場，許多民眾精心打扮。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，吸引國內外民眾參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，主辦單位預估有18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024同志大遊行，「變裝皇后」首度頭車帶隊。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，主辦單位預估有18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，主辦單位預估有18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024同志大遊行，現場氣氛熱鬧。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，主辦單位預估有18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，主辦單位預估有18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024同志大遊行，不少團體表達訴求。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2024台灣同志遊行今天登場，主辦單位預估有18萬人參與。（圖／記者許敏溶攝）

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