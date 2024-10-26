台灣同志遊行今登場！估18萬人參與　「變裝皇后」首度頭車帶隊

▲第22屆台灣同志遊行今天下午登場，預估有18萬人參與。（資料照／台彩協會提供）

記者許敏溶／台北報導

第22屆「2024台灣同志遊行」今（26日）登場。今年主題為「邁向共融，交織共生」，遊行共有6大車隊分為南、北路線進行，其中「紫色大隊」由變裝皇后團體「灣島皇后」首度列為頭車帶隊，遊行於下午1點在北市政府廣場集合，2點出發；另外，彩虹市集則有113個攤位參與，預計共可吸引18萬人參加。

2024台灣同志遊行今天登場，主辦單位、台灣彩虹公民行動協會（台彩協會）表示，今年主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，預計今年「遊行花車」多達35台，商業車是繼兩年前再度創下好成績。遊行路線分為紅、橙、黃、綠、藍、紫，共6大隊，各3隊分為南、北路線進行，其中「紫色大隊」由變裝皇后團體「灣島皇后」作為頭車，也是變裝皇后首度列為頭車帶隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「2024台灣同志遊行」共有6大車隊分為南、北路線進行。（圖／台彩協會提供）※點圖放大

台彩協會指出，人們對「變裝皇后」刻板印象，多半停留在出沒於夜店表演，但變裝皇后的表演型態與類別相當多元，也跨足主持、時尚圈等。今年由於妮妃雅爆紅，讓更多人注意到變裝皇后，因此「灣島皇后」期望更進一步宣揚台灣的「變裝皇后文化」，並表示台灣的變裝皇后表演者到國際上都是很強的。

另外，今年台灣同志遊行亮點更勝往年，彩虹市集攤位共有113攤的商家參與，公益合作攤位更超過30攤，並吸引來自香港的大同 Gay Harmony、韓國的首爾酷兒文化節與日本九州的 Colorful Change Lab 等遊行團隊參與，展現台灣同志遊行與東亞的 NGO 夥伴攜手同行，海內外NGO、商業贊助夥伴更是熱情響應。

台彩協會進一步表示，今年也有超過20家「友善飯店」熱烈響應台灣同志遊行，創下最多飯店加入「友善」行列的紀錄，提供關注性別議題的民眾更多元、更友善的選擇。如果今天天氣好，預計可吸引18萬人參與。

▲今年超過20家「友善飯店」熱烈響應台灣同志遊行。（圖／台彩協會提供）※點圖放大

2024台灣同志遊行

時間：10月26日（六）13:00集合、14:00出發

地點：台北市政府前廣場集合

北路線（紅、橙、黃）：台北市政府前廣場→仁愛路→敦化南路→忠孝東路→逸仙路→仁愛路→台北市政府前廣場。

南路線（綠、藍、紫）：台北市政府前廣場→仁愛路→光復南路→信義路→敦化南路→仁愛路→台北市政府前廣場。



