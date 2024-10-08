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2024台灣同志遊行來了！「變裝皇后」首度頭車帶隊　路線亮點曝光

▲▼第21屆臺灣同志遊行。（圖／記者林育綾攝）

▲2024「台灣同志遊行」將於10月26日舉行，今年首度有變裝皇后作為頭車帶隊。圖為2023年遊行。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2024台灣同志遊行」將於10月26日舉行，今年主題為「邁向共融，交織共生」，遊行分為紅、橙、黃、綠、藍、紫，共6大車隊，分為南北路線進行，其中「紫色大隊」由變裝皇后團體「灣島皇后」作為頭車，也是變裝皇后首度列為頭車帶隊。遊行預計下午1點在市政府廣場集合，2點出發。

▲▼「2024台灣同志遊行」將於10月26日舉行，今年主題為「邁向共融，交織共生」。（圖／記者林育綾攝）

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▲「2024台灣同志遊行」將於10月26日舉行，今年主題為「邁向共融，交織共生」。（圖／記者林育綾攝）

2024台灣同志遊行邁入第22屆，此次主題為「邁向共融，交織共生」，主辦「台灣彩虹公民行動協會」發言人戴佑勳說明，台灣從「看見」同志及多元性別族群後，期待下一步是邁向共融，並希望社會及更多企業能將多元族群的需求納入。今年如果天氣好，預計吸引18萬人參與。

理事長洪浩哲也說明，「共融」不只是針對同志、性少數族群，也是所有人、所有性別，尤其近年來台灣政治圈、社會運動，開始有人意識到，就算立場不同，在傳達自己的訴求時，也不該用「厭女」的方式進行攻擊，像是不該攻擊女性政治人物「有沒有生育」等等。

▲2023同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年遊行將於10月26日舉行，下午2點出發，民眾可隨行參與。圖為2023年遊行。（資料照／記者林敬旻攝）

今年「遊行花車」預計多達35台，商業車是繼兩年前再度創下好成績。遊行路線分為紅、橙、黃、綠、藍、紫，共6大隊，各3隊分為南北路線進行。預計下午1點在市政府廣場集合，2點出發。

其中「紫色大隊」，將由變裝皇后團體「灣島皇后」作為頭車帶領，也是變裝皇后首度在同志遊行列為頭車。灣島皇后提到，「變裝皇后」過去多半是其他花車的配角，可能分散在不同遊行花車上，擔任主持人、表演者，這是第一次將「變裝皇后」集結，作為頭車和主角。

由於人們對「變裝皇后」過去多半停留在出沒於夜店表演的刻板印象，其實變裝皇后不僅如此，表演型態、類別相當多元，也跨足主持、時尚圈等。今年由於妮妃雅爆紅，讓更多人注意到變裝皇后，因此「灣島皇后」期望更進一步宣揚台灣的「變裝皇后文化」，並表示台灣的變裝皇后表演者到國際上都是很強的。

▼2024台灣同志遊行宣告，「紫色大隊」將由變裝皇后團體「灣島皇后」作為頭車帶領。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2024台灣同志遊行」將於10月26日舉行。（圖／記者林育綾攝）

今年的「彩虹市集」包含國內外總共113個攤位，其中公益攤位首度破30攤，並吸引來自香港的大同 Gay Harmony、韓國的首爾酷兒文化節與日本九州的 Colorful Change Lab 等遊行團隊參與。

今年遊行官方周邊，更首次推出黑白兩款T恤，以及多達4款的遊行限定徽章，將在遊行當天於現場首次販售。此次也首度與犀牛盾 RhinoShield 合作，推出兩款期間限定聯名彩虹手機殼，其中一款以今年主視覺為設計，以細胞怪獸象徵獨一無二的個體，並以相互交疊象徵彼此交織共生的意涵；另一款則為PRIDE聯名倡議系列台灣款，以彩虹蛋糕為設計概念，象徵台灣將邁向多元共融的社會。彩虹小物、文創品、遊行紀念品趁此波一次收藏。

▲▼「2024台灣同志遊行」將於10月26日舉行，今年主題為「邁向共融，交織共生」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2024台灣同志遊行」彩虹周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2024台灣同志遊行」將於10月26日舉行，今年主題為「邁向共融，交織共生」。（圖／記者林育綾攝）

遊行當天，台灣露德協會、愛滋感染者權益促進會、台灣感染誌協會等協辦團體，也將聯合多個愛滋團體組成「愛滋遊行陣線」，呼籲社會大眾儘管愛滋感染者達到「U=U」（測不到病毒=不會傳染）的狀態，但社會歧視仍然存在，應正視愛滋議題，共創友善社會。台灣同志家庭權益促進會也將舉辦「同志家庭彩虹寶寶迷你遊行」，希望大家能看見同志家庭生育的需求。

「2024台灣同志遊行」也受到許多企業支持，像是日用消費品大廠「聯合利華」不僅連續6年響應，並再度結合旗下品牌推出「為愛站出來 Stand By U」彩虹品牌月活動，即日起至10月31日，凡於屈臣氏、momo購物網等通路購買聯合利華旗下品牌任一商品，每筆消費將提撥5元捐款，支持台灣性別平等教育協會（TGEEA），推動性別平等社區巡迴教育。

▲▼「2024台灣同志遊行」將於10月26日舉行。（圖／台灣彩虹公民行動協會）

▲「2024台灣同志遊行」路線。（圖／台灣彩虹公民行動協會提供）

2024台灣同志遊行

時間：10月26日（六）13:00集合、14:00出發

地點：台北市政府前廣場集合

北路線（紅、橙、黃）：台北市政府前廣場→仁愛路→敦化南路→忠孝東路→逸仙路→仁愛路→台北市政府前廣場。

南路線（綠、藍、紫）：台北市政府前廣場→仁愛路→光復南路→信義路→敦化南路→仁愛路→台北市政府前廣場。

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