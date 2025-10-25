台中4地掩埋廚餘！議員質疑場地不合法　市府：全力做好防護措施

▲▼市長盧秀燕表示，將嚴格監測，確保疫情早日清零，維護養豬產業及民眾食安。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲一處養豬場因使用廚餘餵豬疑似感染非洲豬瘟，農業部通令禁用廚餘，台中市統計從22日至24日，3天收運廚餘量449公噸，並選在包括霧峰等4地掩埋，市議員張芬郁痛批，象鼻坑掩埋場堆置焚化爐飛灰已讓人很無奈了，如今又掩埋廚餘，更質疑場地合法嗎？環保局回應，將會添加木屑等副資材定期翻堆，將廚餘堆肥肥料化，做好完善的安全防護措施。

農業部22日公告全面禁止廚餘養豬政策，市政府為協助業者短期緊急去化，提供文山掩埋場、后里掩埋場、沙鹿掩埋場和霧峰掩埋場等地暫置堆肥應變，3天來已有243車次，收運廚餘量449公噸。

張芬郁表示，60年前，台灣去考察日本的焚化爐政策，已經了解掩埋是落後的行為，沒想到台中現在不僅還在掩埋，甚至連廚餘也必須掩埋。

張芬郁痛批，大里的垃圾已掩埋成山，如今連霧峰也挖坑埋廚餘，讓居民難以接受，霧峰象鼻坑掩埋場連地址都沒有，是合法的掩埋場嗎？盧市長的環保政策到底在哪裡？她要求盧市長向中央或外縣市求援，協助解決處理廚餘問題。

▲文山掩埋場廚餘坑翻堆情形。

環保局指出，廚餘暫置貯留區已做好完善的安全防護措施，如警示標語，簡易平台，防墜落措施等，傾卸廚餘前也會請車輛繫上鐵鍊、設置輪檔、輔架、加掛安全索，避免滑落，每日作業完成後會將廚餘覆土，以防蚊蠅或野生動物覓食，同時也會添加木屑等副資材，將廚餘堆肥肥料化。

市長盧秀燕在上午在中央前進應變所記者會上強調，目前台中市34個關聯場初步檢驗皆是陰性，但絕不可掉以輕心，非洲豬瘟有潛伏期，未來一週是關鍵時期，市府會嚴格監測並配合中央指示持續追蹤，確保疫情完全受控、早日清零，維護養豬產業及民眾食安。

農業局說明，截至今日，全市168場養豬場中已完成117場訪視，豬隻健康情形皆正常，未發現異常死亡，明日中午前將全數訪視完成。