　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普惡搞！白宮官網驚現爆乳照　柯林頓外遇、拜登兒吸毒登大事記

川普惡搞白宮官網！「柯林頓外遇、拜登兒吸毒」全列大事記　連爆乳照都登場

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）近來大動作對白宮東翼進行大動作拆除與改建工程，要改造成一個新的國宴舞廳，引來民主黨人士不滿。作為反擊，白宮網站也偷偷「翻修」，刻意在「白宮大事記」（Major Events Timeline）中，偷偷加入一連串酸爆民主黨的條目，包含前總統柯林頓（Bill Clinton）的桃色緋聞、歐巴馬（Barack Obama）的外交爭議，以及拜登兒子杭特（Hunter Biden）的吸毒醜聞等，讓政敵看了氣跳腳。

根據《紐約郵報》報導，「白宮大事記」原本用來記錄白宮的重大工程與歷史事件，怎料現在被川普加上諷刺內容。1998年條目中，赫然出現「比爾柯林頓總統與實習生莫妮卡萊溫斯基（Monica Lewinsky）的不倫戀」內容。2012年條目則顯示「歐巴馬招待穆斯林兄弟會成員」，暗指該組織宣揚伊斯蘭極端主義，還與哈瑪斯有勾結。

到了2023年，又出現「白宮發現古柯鹼」標題，配圖是拜登次子杭特叼著香菸泡澡的照片。另外還增加一條「2023年到2024年，拜登、賀錦麗政府在白宮招待跨性別者」，附上跨性別模特兒羅絲蒙托亞（Rose Montoya）在白宮草坪上脫衣、爆乳慶祝的照片，她當時因為與拜登合照、拍攝不雅照，被永久禁止進入白宮。

川普惡搞白宮官網！「柯林頓外遇、拜登兒吸毒」全列大事記　連爆乳照都登場

▲柯林頓緋聞、歐巴馬見穆斯林，被列入白宮大事記中。（翻攝whitehouse.gov）

川普惡搞白宮官網！「柯林頓外遇、拜登兒吸毒」全列大事記　連爆乳照都登場

▲杭特拜登吸毒、拜登與跨性別者合照，也被列入白宮大事記中。（翻攝whitehouse.gov）

川普「惡搞白宮歷史」的行為在社群媒體上引發熱議，白宮通訊副主任凱蘭多爾（Kaelan Dorr）甚至在X平台得意發文：「給想當歷史學家的網友一些彩蛋，盡情享受吧！」顯然是川普團隊精心策劃的。

事實上，川普政府本週才完成白宮東翼的拆除工程，目前從陽台往外看，只剩成堆瓦礫。白宮東翼建於1902年，原設有第一夫人辦公室、書法室、家庭電影院與迎賓長廊，1942年曾擴建，如今被川普拆得一乾二淨，只為要興建舞會大廳。

川普早前在記者會上宣稱，自己已募得3.5億美元（約新台幣107億元）的私人捐款，將用在舞會大廳建案上，預計耗資約3億美元（約新台幣92億元），比原本預算多5千萬。他還表示，新白宮會「更輝煌、更美麗、更有派對感」，相當有自信。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導
川普14歲孫女出手了！親筆信慰問獲釋人質　「孫女外交」再現、曾收服習近平
雙普會泡湯！川普宣布「出重手制裁俄羅斯」　嗆普丁：冷靜點
川普AI影片玩過頭！　戴皇冠開戰機「對抗議民眾潑屎」惹怨

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
26歲女模「在泰被綁架」慘死？　泰政府公開畫面揭真相
王祖賢退出娛樂圈內幕曝光！　2原因心死淡出
快訊／睽違十年！《英雄聯盟》台灣隊CFO再度闖八強
台灣大賽G4　先發投手出爐
快訊／小琉球潛水死亡意外！　35歲男搶救不治
快訊／BLACKPINK曼谷演唱會「照常舉辦」！　主辦：請粉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老婦遭詐騙近40萬！　掏空存款「買黃金」意外大賺217萬

泰國「禁娛30天」？　政府緊急闢謠：酌情配合即可、不強制

紀念抗美援朝！金正恩參拜「毛澤東長子」陵墓獻花　強調友誼永存

快訊／BLACKPINK曼谷演唱會「照常舉辦」！　主辦：請粉絲穿黑衣

繼承安倍外交路線！日相高市早苗首度出訪外國　盼深入東南亞合作

川普惡搞！白宮官網驚現爆乳照　柯林頓外遇、拜登兒吸毒登大事記

泰前官員稱「全國禁娛15天」引恐慌！遭官方公告打臉　秒刪文

快訊／泰宣布「全國服喪90天」！　總理籲：取消演唱會、娛樂活動

永不放棄！川普登機前再度表明「想見金正恩」　北韓詭異動向曝光

佛州迪士尼10天連3死！男飯店內身亡　房客被警告「別看窗外」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

老婦遭詐騙近40萬！　掏空存款「買黃金」意外大賺217萬

泰國「禁娛30天」？　政府緊急闢謠：酌情配合即可、不強制

紀念抗美援朝！金正恩參拜「毛澤東長子」陵墓獻花　強調友誼永存

快訊／BLACKPINK曼谷演唱會「照常舉辦」！　主辦：請粉絲穿黑衣

繼承安倍外交路線！日相高市早苗首度出訪外國　盼深入東南亞合作

川普惡搞！白宮官網驚現爆乳照　柯林頓外遇、拜登兒吸毒登大事記

泰前官員稱「全國禁娛15天」引恐慌！遭官方公告打臉　秒刪文

快訊／泰宣布「全國服喪90天」！　總理籲：取消演唱會、娛樂活動

永不放棄！川普登機前再度表明「想見金正恩」　北韓詭異動向曝光

佛州迪士尼10天連3死！男飯店內身亡　房客被警告「別看窗外」

孫生遭起訴後遭嗆前科犯　參加「拳願」不戴套一天兩餐水煎包

國軍陸勝1號操演正式展開　7天6夜不間斷仿真實戰對抗操演

港澳辦駁斥「祝福名單」　批「反中亂港分子」破壞立法會選舉

35歲上班族900萬買房後崩潰！　房價腰斬、貸款背到70歲

老婦遭詐騙近40萬！　掏空存款「買黃金」意外大賺217萬

台中4地掩埋廚餘！議員質疑場地不合法　市府：全力做好防護措施

泰國「禁娛30天」？　政府緊急闢謠：酌情配合即可、不強制

國民黨籲中共當局正視史實　承認「中華民國」贏得抗戰

《刺客教條：大革命》「人群系統」太強　網分析10年技術難超越

湖人金童秀！　唐西奇轟49分11籃板8助攻領軍痛宰灰狼

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

國際熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

即／泰國王太后病逝　享壽93歲

即／BLACKPINK演唱會「照常舉辦」！

19歲青年斬首45歲媽媽男友　兇手妹返家驚見斷頭

台菲混血正妹網紅猝逝！年僅19歲

台灣透過MEGA陣營向川普喊話　白宮支持

菲參謀總長：中國若動武，菲律賓難倖免

佛州迪士尼10天連3死！　男子飯店內身亡

26歲女模在泰被綁慘死？出境畫面揭反轉真相

川習會前放大絕！　美對中啟動301調查

柬埔寨又1詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面