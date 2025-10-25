川普惡搞！白宮官網驚現爆乳照　柯林頓外遇、拜登兒吸毒登大事記

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）近來大動作對白宮東翼進行大動作拆除與改建工程，要改造成一個新的國宴舞廳，引來民主黨人士不滿。作為反擊，白宮網站也偷偷「翻修」，刻意在「白宮大事記」（Major Events Timeline）中，偷偷加入一連串酸爆民主黨的條目，包含前總統柯林頓（Bill Clinton）的桃色緋聞、歐巴馬（Barack Obama）的外交爭議，以及拜登兒子杭特（Hunter Biden）的吸毒醜聞等，讓政敵看了氣跳腳。

根據《紐約郵報》報導，「白宮大事記」原本用來記錄白宮的重大工程與歷史事件，怎料現在被川普加上諷刺內容。1998年條目中，赫然出現「比爾柯林頓總統與實習生莫妮卡萊溫斯基（Monica Lewinsky）的不倫戀」內容。2012年條目則顯示「歐巴馬招待穆斯林兄弟會成員」，暗指該組織宣揚伊斯蘭極端主義，還與哈瑪斯有勾結。

到了2023年，又出現「白宮發現古柯鹼」標題，配圖是拜登次子杭特叼著香菸泡澡的照片。另外還增加一條「2023年到2024年，拜登、賀錦麗政府在白宮招待跨性別者」，附上跨性別模特兒羅絲蒙托亞（Rose Montoya）在白宮草坪上脫衣、爆乳慶祝的照片，她當時因為與拜登合照、拍攝不雅照，被永久禁止進入白宮。

川普「惡搞白宮歷史」的行為在社群媒體上引發熱議，白宮通訊副主任凱蘭多爾（Kaelan Dorr）甚至在X平台得意發文：「給想當歷史學家的網友一些彩蛋，盡情享受吧！」顯然是川普團隊精心策劃的。

事實上，川普政府本週才完成白宮東翼的拆除工程，目前從陽台往外看，只剩成堆瓦礫。白宮東翼建於1902年，原設有第一夫人辦公室、書法室、家庭電影院與迎賓長廊，1942年曾擴建，如今被川普拆得一乾二淨，只為要興建舞會大廳。

川普早前在記者會上宣稱，自己已募得3.5億美元（約新台幣107億元）的私人捐款，將用在舞會大廳建案上，預計耗資約3億美元（約新台幣92億元），比原本預算多5千萬。他還表示，新白宮會「更輝煌、更美麗、更有派對感」，相當有自信。

