政治

國台辦設臉書粉專被灌爆洗版　王定宇：鼓勵中國多聽外界真的聲音

▲▼「國務院台辦發言人」臉書頁面。（圖／／翻攝自Facebook／國務院台辦發言人）

▲「國務院台辦發言人」臉書頁面。（圖／／翻攝自Facebook／國務院台辦發言人）

記者杜冠霖／台北報導

國台辦22日在臉書設立「國務院台辦發言人」帳號，要加強對台新聞發布與政策宣傳，但卻馬上被台灣網友留言灌爆，留言區出現大量「于朦朧」、「八九六四」、「割韭菜」等相關討論。對此，民進黨立委王定宇今（24日）表示，國台辦臉書拼命刪、刪到最後只能放著不管，獨裁者也許軍備強大、對內控制高壓，但面對真相時卻如此脆弱不堪，他鼓勵中國多聽聽外界真的聲音。

王定宇表示，中國國台辦翻牆到臉書設站，對獨裁的中國來講，他們不是要傾聽多元聲音，主要是要宣傳他們的教條主義，所以中國對內禁止資訊自由傳播，對外用假錯、扭曲訊息宣傳，但再強大的獨裁者，面對多元聲音跟真相都脆弱不堪。

王定宇指出，國台辦這個帳號一開，按讚的不多、傳遞正確訊息的不少，不論是八九六四天安門、割韭菜、一票一票民選總統的訊息，國台辦臉書拼命刪、刪到最後只能放著不管，獨裁者也許軍備強大、對內控制高壓，但面對真相時卻如此脆弱不堪。

王定宇喊話，鼓勵中國多聽聽外界真的聲音，而在台灣，為了人民幣吹捧中國強大、貶抑台灣的說法，同樣經不起真實的考驗，看到國台辦在臉書面對的現象，讓人對民主更有信心，身為民主台灣一份子更驕傲也光榮。

國台辦設臉書粉專被灌爆洗版　王定宇：鼓勵中國多聽外界真的聲音

