台菲混血正妹網紅猝逝！年僅19歲　爸悲痛證實

年僅19歲的台菲混血網紅艾曼（Emman Atienza）驚傳驟逝，由其父、菲律賓資深主持人金・阿蒂恩扎（Kim Atienza）24日透過社群平台證實噩耗。消息一出震驚當地娛樂圈，無數粉絲與名人湧入留言哀悼。

艾曼為台菲混血，擁有獨特氣質與高度網路影響力，曾就讀紐約設計學院，是備受看好的時尚界新秀。她在TikTok上坐擁數十萬粉絲，內容風格大膽創新，自信十足，深受Z世代喜愛。

阿蒂恩扎夫婦表示，女兒生前勇於分享自身經歷，關注心理健康議題，曾幫助不少正處低潮的年輕人。他們沉痛發文指出：「艾曼為我們帶來無限愛與笑聲，也讓許多人感受到被理解與陪伴。」

雖然家屬尚未對外透露具體死因，但外媒報導指出，艾曼生前曾有心理健康相關困擾，並坦承曾在諮商過程中隱瞞過自己的情緒掙扎。她的過世再次引發社會對網紅心理壓力的關注。

艾曼出身名門，父親為知名媒體人，母親費莉西亞（Felicia Hung Atienza）是台灣人，同時亦是當地教育及企業界人士。此外，艾曼也是前馬尼拉市長Lito Atienza的孫女。