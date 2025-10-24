印度客運遭機車追撞起火！瞬間爆炸釀25死　乘客睡夢中逃生不及

▲ 印度安德拉邦庫爾努爾24日發生火燒車事故，造成至少25人喪命。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

印度南部安德拉邦庫爾努爾（Kurnool）地區24日凌晨發生一起重大火燒車事故，一輛從海得拉巴（Hyderabad）開往班加羅爾（Bengaluru）的客運巴士，在公路上遭一輛機車追尾，發生碰撞後起火燃燒，造成至少25人死亡、多人受傷。目前當地警方仍在調查中，將釐清起火原因。

根據外媒《NDTV》、《NBC NEWS》報導，印度當地警方指出，這起事故發生在庫爾努爾附近的奇納特庫魯村（Chinnatekuru），當時有一輛機車從後方高速撞上客運巴士，並直接卡進客運車體底部。兩車交疊拖行一段距離後，摩擦產生火花，竟引燃油箱瞬間爆炸，火勢迅速蔓延整輛車。

警方表示，「火焰在短短幾分鐘內吞噬整輛巴士，多數乘客在睡夢中，根本來不及逃生。」而部分乘客設法擊破車窗跳車逃命，僅受輕傷。客運巴士駕駛當下試圖使用車上滅火器救火，但火勢過大，完全無法控制。

事故發生當下，車上共有44人，包括兩名駕駛；目前已傳出至少有25人喪命，機車騎士也在現場傷重身亡。當地警方與法醫團隊目前正調查起火原因及乘客身份。

這起憾事曝光後，印度總理莫迪（Narendra Modi）及安德拉邦首席部長奈杜（N. Chandrababu Naidu）均對罹難者家屬表達哀悼，並承諾政府將提供必要協助。奈杜難過表示，「這起悲劇令人痛心，政府會全力支援受害者家屬度過難關。」

該火燒車事故為印度近兩週內第二起類似事故。另一起事故發生於印度北部拉賈斯坦邦（Rajasthan），一輛客運疑似因電線短路起火，導致至少20人死亡。

延伸閱讀

▸ 63歲潘若迪當8年半「超硬軍種」 見圈內後輩閃兵反應曝光

▸ 科長好忙2／大談「女同事性愛片」遭告性騷 妻訴請離婚被淨身出戶

▸ 原始連結