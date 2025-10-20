攀阿玉山斷魂！宜蘭男偏離路線疑失足跌深潭　遺體尋獲

▲攀登宜蘭阿玉山失聯的黃姓山友，19日中午遺體被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣60歲黃姓山友日前與65歲陳姓友人攀登蘭陽五大名山之一的阿玉山，原計畫16日當天往返，卻不幸發生意外。陳男隔天自行下山，而黃男則在山區失聯多日。經過連日搜救，消防人員與自救團於19日中午終於在阿玉山附近一處深潭尋獲疑似路滑不慎跌落深潭的黃男遺體，家屬希望的奇蹟未能出現。

宜蘭縣近日受風神颱風外圍環流及東北季風影響，間歇性大雨不斷，但搜救行動未曾停歇。宜蘭縣消防局昨天一早再組成8人搜救小組，從福山植物園阿玉山入口擴大搜尋範圍。此外，黃男居住地員山鄉湖西村也有6名村民組成自救團協助尋人。

19日中午時分，湖西村自救團在員山鄉粗坑溪上游一處深潭發現黃男遺體，消防人員隨即合力將遺體打撈上岸。下午4點半，遺體被送至福山便道二號橋，由家屬確認身分。據了解，黃男被尋獲的地點已偏離原登山路線，外界推測他可能在獨自下山途中迷路 加上天雨路滑，不慎跌落深潭。

根據陳男事後描述，兩人16日白天登山，夜宿溪畔，隔天凌晨黃男便失蹤。陳男起初以為對方已先行下山，直到天亮才獨自返家。消防局接獲報案後展開搜尋，但17、18日皆未有進展，直到19日才找到黃男遺體，令家屬悲痛不已。