全民即將普發萬元！刑事局提醒：留意釣魚簡訊+假檢警2招詐騙

▲政府普發民眾一萬元，詐騙集團也因應設計兩款詐騙手法。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

行政院於9月通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，編列總額5500億元，其中包含普發現金2360億元。立法院於10月17日完成三讀程序，最快10月底即可入帳，民眾可以領取普發的萬元現金。刑事警察局緊急提醒眾，政策推行在即，民眾期待普發現金入帳之際，但是私底下卻已經有兩種相關詐騙手法正在騙取民眾財產，民眾一定要小心留意。

刑事警察局指出，自普發現金消息曝光以來，已發現2種相關詐騙手法，其中一種為詐騙集團假冒「普發現金入帳通知」發送釣魚簡訊，誘導民眾點擊假網站連結並輸入金融卡或信用卡資料。 另一種則是假冒檢警詐騙，歹徒謊稱被害人身分遭冒用以盜領現金，誘使配合「偵辦」程序後騙走取民眾財產。刑事局呼籲，政府網站絕不會要求填寫金融卡、信用卡或身分隱私資料，更不會以任何名義要求轉帳。

根據財政部公開消息，普發現金領取方式包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放等五種，也呼籲民眾千萬不要誤信詐騙集團謊言，進而落入詐騙集團陷阱。

刑事警察局也再三強調，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，且正確的政府網站網址均以「.gov.tw」結尾，且「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號。若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。