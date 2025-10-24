　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美珠寶大盜批羅浮宮竊賊「白痴」！　揭最狂偷渡法：珠寶塞肛門裡

美國珠寶大盜批羅浮宮竊賊「白痴」！　爆料最狂偷渡法：珠寶塞肛門裡

圖文／鏡週刊

法國羅浮宮近日發生珠寶竊案，震驚全球，4名竊賊在光天化日下，偷走8件法國王室珠寶，損失慘重。美國知名珠寶大盜、已金盆洗手的拉里勞頓（Larry Lawton）痛批4名竊賊是「業餘的白痴」，更驚爆一種「極端但最有效」的偷渡手法，那就是把珠寶塞到自己肛門裡。

勞頓在1980至1990年代間縱橫美東，靠著搶劫珠寶店發跡，生涯共犯下25起竊案，贓物總值約1,800萬美元（約新台幣5.54億）。他常用束帶綑綁店員與顧客，手法凶狠。1996年被捕後坐了11年牢，如今成了防犯罪顧問和演講者。

勞頓接受《紐約郵報》專訪，談羅浮宮珠寶搶案，他忍不住翻白眼說，「我只希望他們有足夠的錢可以躲起來、成功出境吧。」接著他逐一點出對方的失誤，例如有人在現場掉了手套、有人逃跑時把歐仁妮皇后的皇冠摔壞、還有人想燒掉作案用的卡車和梯子卻失敗，讓警方撿到滿手證據。勞頓說，「他們不是專業的，我搶25家店，從沒掉過一件珠寶，更別說皇冠那種東西了！」

更讓他傻眼的，是竊賊竟然沒想到「更聰明」的偷渡方式，爆料，「如果是我，我絕對不會把珠寶放在手提行李裡。根據尺寸，你可以把珠寶拆成小塊，再『suitcase it』，意思就是塞進你自己的肛門裡！」

勞頓進一步說明，「人類的直腸裡大概有7英吋（約18公分），別懷疑，我知道這件事，因為我也幹過。」他還稱，「我那時候把刀放進旅行用牙刷盒的一半，再用膠帶封起來，就能塞進去，輕鬆通過安檢，真的很實用！」

美國珠寶大盜批羅浮宮竊賊「白痴」！　爆料最狂偷渡法：珠寶塞肛門裡

▲ 拉里勞頓曾是惡名昭彰的珠寶大盜，如今已金盆洗手。（翻攝Larry Lawton Jewel Thief 臉書）

勞頓分析，偷珠寶容易，但要脫手很難，「像羅浮宮這種珍品，太有名了，就算拆成碎鑽也難在黑市賣掉，絕對會被追蹤到。」他甚至懷疑，竊賊中有人是巴黎在地人，可能透過博物館內部員工取得關鍵情報，「不然他們怎麼知道路線？」

勞頓也回憶起自己當年差點犯下更誇張的搶案，曾計畫搶邁阿密的H.Stern珠寶店，準備假炸藥綁架店主家人，但最後被自己嚇到，「感謝上帝我沒做，那太瘋了！」

最後勞頓語帶譏諷說，「我可以告訴你，當他們成功走出羅浮宮那一刻，一定爽翻天。」他笑稱，「我吸過所有毒品，但沒有任何東西能比得上提著一袋價值百萬的珠寶走出來的快感，那真的嗨到爆！」但也奉勸，「爽完之後，總是要還的，這幾個笨蛋，終究還是會被抓。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導
羅浮宮竊案監視畫面曝光！竊賊光天化日「鋸開展示櫃」偷走8件珍寶　皇后后冠奇蹟尋回
羅浮宮遭竊史回顧！《蒙娜麗莎》竊案最轟動　竊賊高喊「為祖國而偷」被同情
還記得她嗎？英國64歲「蘇珊大嬸」現在變這樣　粉絲驚豔

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

日本兒少自殺529人創新高！　恐怖數字曝：大學生21歲最絕望

美珠寶大盜批羅浮宮竊賊「白痴」！　揭最狂偷渡法：珠寶塞肛門裡

野熊闖入村莊！　秋田4人遭襲「頭、臉重傷」倒地

川普、習近平齊聚南韓！李在明緊湊行程曝　聚焦美韓關稅投資

川普怒轟惡劣！　宣布終止與加拿大所有貿易談判

退休金10年歸零！日男「3錯誤」燒光3500萬　害妻變低收

嫩妹逃離柬埔寨詐騙園區！遭「電擊私密處」玩壞：比電影還恐怖

客機飛一半「爆惡臭」195人急返航！　竟是乘客帶腐爛食物

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

日本兒少自殺529人創新高！　恐怖數字曝：大學生21歲最絕望

美珠寶大盜批羅浮宮竊賊「白痴」！　揭最狂偷渡法：珠寶塞肛門裡

野熊闖入村莊！　秋田4人遭襲「頭、臉重傷」倒地

川普、習近平齊聚南韓！李在明緊湊行程曝　聚焦美韓關稅投資

川普怒轟惡劣！　宣布終止與加拿大所有貿易談判

退休金10年歸零！日男「3錯誤」燒光3500萬　害妻變低收

嫩妹逃離柬埔寨詐騙園區！遭「電擊私密處」玩壞：比電影還恐怖

客機飛一半「爆惡臭」195人急返航！　竟是乘客帶腐爛食物

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」

國際熱門新聞

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

川普宣布：終止與加拿大所有貿易談判

黃仁勳親致電　川普暫緩國民兵進駐舊金山

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學

普丁：絕不向美國低頭屈服

川普10/30將在南韓會晤習近平

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　BNB大漲7%

羅浮宮竊案新證據　帽子手套驗出DNA

與中國合資蓋高鐵！印尼「砸2250億」血虧背債

美國機場人力短缺　多地機場「全面停飛」

羅浮宮才被盜　法國又有博物館遭竊

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面