美珠寶大盜批羅浮宮竊賊「白痴」！　揭最狂偷渡法：珠寶塞肛門裡

法國羅浮宮近日發生珠寶竊案，震驚全球，4名竊賊在光天化日下，偷走8件法國王室珠寶，損失慘重。美國知名珠寶大盜、已金盆洗手的拉里勞頓（Larry Lawton）痛批4名竊賊是「業餘的白痴」，更驚爆一種「極端但最有效」的偷渡手法，那就是把珠寶塞到自己肛門裡。

勞頓在1980至1990年代間縱橫美東，靠著搶劫珠寶店發跡，生涯共犯下25起竊案，贓物總值約1,800萬美元（約新台幣5.54億）。他常用束帶綑綁店員與顧客，手法凶狠。1996年被捕後坐了11年牢，如今成了防犯罪顧問和演講者。

勞頓接受《紐約郵報》專訪，談羅浮宮珠寶搶案，他忍不住翻白眼說，「我只希望他們有足夠的錢可以躲起來、成功出境吧。」接著他逐一點出對方的失誤，例如有人在現場掉了手套、有人逃跑時把歐仁妮皇后的皇冠摔壞、還有人想燒掉作案用的卡車和梯子卻失敗，讓警方撿到滿手證據。勞頓說，「他們不是專業的，我搶25家店，從沒掉過一件珠寶，更別說皇冠那種東西了！」

更讓他傻眼的，是竊賊竟然沒想到「更聰明」的偷渡方式，爆料，「如果是我，我絕對不會把珠寶放在手提行李裡。根據尺寸，你可以把珠寶拆成小塊，再『suitcase it』，意思就是塞進你自己的肛門裡！」

勞頓進一步說明，「人類的直腸裡大概有7英吋（約18公分），別懷疑，我知道這件事，因為我也幹過。」他還稱，「我那時候把刀放進旅行用牙刷盒的一半，再用膠帶封起來，就能塞進去，輕鬆通過安檢，真的很實用！」

勞頓分析，偷珠寶容易，但要脫手很難，「像羅浮宮這種珍品，太有名了，就算拆成碎鑽也難在黑市賣掉，絕對會被追蹤到。」他甚至懷疑，竊賊中有人是巴黎在地人，可能透過博物館內部員工取得關鍵情報，「不然他們怎麼知道路線？」

勞頓也回憶起自己當年差點犯下更誇張的搶案，曾計畫搶邁阿密的H.Stern珠寶店，準備假炸藥綁架店主家人，但最後被自己嚇到，「感謝上帝我沒做，那太瘋了！」

最後勞頓語帶譏諷說，「我可以告訴你，當他們成功走出羅浮宮那一刻，一定爽翻天。」他笑稱，「我吸過所有毒品，但沒有任何東西能比得上提著一袋價值百萬的珠寶走出來的快感，那真的嗨到爆！」但也奉勸，「爽完之後，總是要還的，這幾個笨蛋，終究還是會被抓。」

