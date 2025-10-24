KTV性侵女同學還狂炫耀！17歲男挨告小三通落跑　病母要賠百萬

▲董姓少年性犯罪後以小三通逃往大陸逃避司法審判。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名17歲董姓少年和同學唱KTV飲酒，趁其中一名女同學喝醉，將她帶到廁所性侵，案發後女同學崩潰休學，董男仍繼續向朋友炫耀自己的性侵惡行，被女同學告上法院，董男卻在審理期間利用小三通逃往大陸，留下打零工維生的母親面對民事求償。台北地院審理，判董男犯行屬實，要和母親連帶賠女學生80萬、女學生母親20萬元。可上訴。

判決指出，董姓少年和女同學小貝(化名)等5人，於2022年10月12日下午15時許，到西門町某KTV歡唱。期間小貝因喝了幾杯加了伏特加的可樂，精神恍惚意識不清，董男見狀，假藉攙扶她進包廂內廁所嘔吐，趁機反鎖廁門，性侵得逞。

案發後小貝因身心重創休學，沒想到董男不斷對外宣傳自己的犯行，在學校教室大聊「這個女的被我X」，導致隔年3月小貝到撞球館遇到一群友人時，竟遭嘲笑「這不是跟董○○去KTV的那個女生嗎？」小貝終於忍無可忍，於同年5月報警處理。

民事上，小貝和母親各對董男、董母連帶求償100萬、30萬元。審理時，董男沒有出庭，也沒有提出書狀作任何聲明。董母則辯稱，兒子雖對小貝乘機性交，但「乘機」就是偶然，自己很難在事前、事中盡監督責任，且兒子當時已經17多歲，心智年齡趨於成熟，不應苛責她負完全監督責任，另董男事後前往大陸工作，並沒給她生活費，母子已久未連絡，她自己一身病痛、靠打零工維生，難以負擔賠償。

法官指出，董男在犯案後，於審理期間透過小三通出境至中國大陸，也未返台接受保護管束處分，而董母雖稱自己年事已高、打零工維生等情，也沒提出證據佐證，審酌被害人身心受創程度等一切情狀，判董男、董母應連帶賠償小貝80萬，賠小貝母親20萬元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。