新莊社區中秋烤肉濺血！不滿大叔歌聲太吵　19歲男揮開山刀傷人

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區新北大道七段一處社區，昨（4）日晚間舉辦中秋烤肉聯歡晚會，過程中住戶19歲許姓男子不滿48歲陳姓男子唱歌太吵，雙方爭吵後，許男竟拿出開山刀砍傷對方。現場其他住戶合力將許男壓制。警方獲報後火速到場，將嫌犯逮捕，帶回派出所偵訊，受傷陳男送醫後無生命危險，訊後依殺人未遂送辦，並建請羈押。

▼警方查扣許男犯案用小型開山刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨晚9時許，新莊區新北大道七段一處社區大樓舉辦中秋烤肉晚會。當時許多住戶聚集在中庭烤肉歡唱。住戶許姓男子卻不滿陳姓男子唱歌聲音太大，雙方隨即在中庭爆發口角衝突。爭執過程中，許男情緒失控，竟從身上掏出一把小型開山刀，朝陳男砍去。陳男當場被砍傷，造成左手臂有3公分刀傷、左腹部有6公分刀傷。現場其他民眾見狀，立即一擁而上，合力將情緒失控的許姓嫌犯壓制在地，並報警處理。

新莊分局警方獲報後火速趕抵，事發現場血跡斑斑，員警當場查扣犯案用的開山刀，並將許嫌逮捕帶回派出所偵訊。同時，員警也立即協助受傷的陳男送往輔大醫院急救，所幸經救治後，沒有生命危險。全案訊後依殺人未遂罪，將許嫌移送新北地檢署偵辦，並將建請預防性羈押。

▼社區住戶合力壓制許男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方依殺人未遂將許男移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）