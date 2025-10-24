　
勞發署又出包！科長「深夜加班」定位在摩鐵　密切多位女下屬

勞發署A科長2023年10月到女同事住處喝酒到凌晨，返家後立刻醉倒在地，這才讓他的詭異行跡曝光。（圖／讀者提供）

▲勞發署A科長2023年10月到女同事住處喝酒到凌晨，返家後立刻醉倒在地，這才讓他的詭異行跡曝光。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

勞動部勞力發展署因前北分署前分署長謝宜容職場霸凌案而重創形象，不料該署A科長又遭控是「時間管理大師」，他總向元配恩恩（化名）聲稱加班至深夜，實則是外出遊玩，定位還時常出現汽車旅館或女下屬住處附近，更與職場內多位女下屬過從甚密，妻子發現後提出離婚，女方最終淨身出戶，連2孩子的撫養都歸男方，讓女方忍無可忍，決定說出A男的渣男真相。

「他結婚前是無微不至、百般呵護，婚後一切都變了。」恩恩回憶，她透過同學介紹認識A男，當時A男還只是個基層公務員，A男得知她家境優渥後展開熱烈追求。

A男不僅買了機車和汽車，還以結婚為前提購置新房，對恩恩更可說是有求必應，恩恩則被其甜蜜攻勢打動，加上自家父母一直希望她能跟公務員結婚，2人在交往2年多後步入婚姻殿堂，童話故事的美夢卻在孩子出生後破裂。

A男長年對妻子的訊息已讀不回，甚至曾半夜溜出家門被枕邊人發現。（圖／讀者提供）

▲A男長年對妻子的訊息已讀不回，甚至曾半夜溜出家門被枕邊人發現。

恩恩說，婚後A男便以繳房貸為由拒付家中大小開銷，連她的月子中心都不願意付錢，2孩子的學費、生活費各項雜支都是自己支付，但娘家父母總以「我們家比較好過，你不要太計較」為由勸說，她這才選擇以家庭與孩子為重而一路隱忍，夫妻倆的關係仍隨著A男晉升而持續惡化。

「他總說自己很忙，每天加班到九點十點甚至深夜，我調定位才發現根本不是這樣。」恩恩提到，自己陪著A男一路從基層升到科長，因對方每天加班，她只能一肩扛起照顧、接送和教導孩子等各項事宜，平時傳訊息給老公都被已讀不回，她還心疼丈夫工作太忙，希望對方降調，A男則以「會再找主管溝通」來敷衍，直到2023年10月，她才驚覺自己偽單親的生活宛如笑話。

恩恩回憶，當天丈夫中午稱有同事離職，晚上要部門唱歌聚餐，自己不疑有他的答應，卻直到隔天凌晨2時許都未見丈夫回家，她心急如焚，前後打了上百通電話都未獲回應，只能將孩子哄睡後到派出所報警，並以妻子身分申請協尋，這才發現每天早出晚歸的老公竟然已3天沒有上班。

A男總以工作繁忙忽略妻兒，卻在補班日當天請假，在家人不知情下去新店裕隆城逛街，還到馬辣鴛鴦鍋大啖美食。（圖／讀者提供）

▲A男總以工作繁忙忽略妻兒，卻在補班日當天請假，在家人不知情下去新店裕隆城逛街，還到馬辣鴛鴦鍋大啖美食。

警方致電A男同樣沒有人接，他則在警方打完電話十分鐘後回到家，並立刻在地板上昏睡，恩恩這才發現丈夫行為並不正常，想起過去深夜睡醒，多次發現枕邊人不在床上，詢問也總是被以「買菜、洗車」等理由敷衍，種種遭忽略的蛛絲馬跡讓她查看老公舊手機，才發現A男與公司的約聘僱女同事C等5人組成「酒空群組」，當天晚上便是在C女家醉倒。

恩恩仔細查看，才發現老公長年稱自己工作忙碌，實則是利用聲稱的加班時間「開小差」，多次定位出現在汽車旅館「旁邊」，還曾請假外出，最終定位出現在約聘僱女同事B的住處附近，更利用補班日，到新店裕隆城逛街、馬辣鴛鴦鍋大啖美食，遲來的真相讓恩恩氣憤不已，最終決定提出離婚。

但A男拒絕透露請假3天外出何處，並否認與女同事過從甚密，堅稱以上行程都是「自己行動」，提早離開辦公室則是在車上補眠，恩恩無法相信A男說詞，雙方最終訴請離婚，恩恩則被淨身出戶，讓她難以接受。

A科長回應，恩恩指控事證皆子虛烏有，法院已佐證沒有外遇等情事，她所提出的指控沒有一件勝訴，至於請假卻未跟家人透露，他則稱女方可以「自己去哪裡不跟我說，為什麼我要跟他交代」；此外，A科長說，被控性騷擾也絕無此事，他與指控者完全不同單位，但某天突然告他，也有告其他同仁和長官，卻什麼實證都提不出來，最終全案也遭判定不成立。

記者致電宇達經貿法律事務所，所方稱呂秋遠正出庭，記者留下電話和詢問問題，但至截稿前未獲回音。

科長好忙2／大談「女同事性愛片」遭告性騷　妻訴請離婚被淨身出戶
閃兵男藝人輸慘！幼幼台「雲朵姐姐」從軍4年半　超猛「保護國家元首」經歷曝光
原始連結

