光復連假首日台北炸豪雨！　1圖揭雨勢將趨緩

▲光復連假首日，台北市豪雨特報。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是光復連假第一天，受到東北季風影響，氣象署針對台北市發佈豪雨特報；基隆、新北大雨特報。北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22-26度左右。另外，氣象署粉專也分享光復連假氣候狀況，雨勢終於即將趨緩了。

▲台北市豪雨特報；基隆、新北大雨特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，迎風面水氣偏多，宜蘭地區、大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園及花蓮地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、台東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣；連日降雨，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況，注意安全；溫度方面，北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22-26度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫22-25度，白天高溫約29-32度。

▲光復連假天氣狀況。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象署）

臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」也提及光復連假天氣狀況：

10/23(週四)-10/24(週五)

東北季風影響(涼)+水氣偏多

大雨或豪雨：基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區

大雨：桃園以北、花蓮地區

北部、東半部、中南部山區仍有降雨，越往北越明顯

10/25(週六、光復節)

東北季風稍減弱(中部略有回溫)，水氣開始減

大雨：基隆北海岸、宜蘭及北部、花蓮山區

北部、東半部、中南部山區仍有降雨，強度下降，有所緩和

10/26(週日)

東北季風再增強(溫度再次涼，尤其北部宜蘭)，水氣更減

一週的下雨老地方繼續會有短暫雨

南部地區、中部山區為多雲、午後有局部陣雨的天氣

提醒由於連日降雨，在雙北山區、宜蘭地區尤其要注意積水及山區土石鬆動。由於北部、東半部近日降雨頻繁，花蓮地區也須留意預報資訊。