東北季風連發「北東陰雨」　下周最涼探20度

▲東北季風影響，北東陰雨濕涼。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周東北季風連發，迎風面陰雨偏涼，其中今天(24日)光復連假首日，水氣偏多，大台北、宜蘭降雨時間長，且有局部大雨或豪雨可能，明天東北季風減弱，不過水氣仍多，周日再有一波東北季風，下波水氣少但降溫明顯，下周一、二為較低溫時間點，北部低溫探20度上下。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周東北季風一波一波南下，迎風面地區偏濕偏涼，中南部天氣穩定，其中今天受到東北季風影響，水氣偏多，迎風面北部、東北部持續有降雨，對流強度不是很強，不過雨勢持續，大台北、宜蘭整天降雨時間長，有局部大雨或豪雨，桃園、花蓮也有短暫陣雨，且有局部大雨可能，竹苗、台東、中南部山區有局部短暫降雨，中南部平地多雲。

明天東北季風稍減弱，不過張承傳表示，整體水氣仍偏多，大台北、基隆北海岸、宜蘭降雨時間長，降雨量則比今天減少，北海岸、東北部、大台北有局部大雨，桃竹苗、花蓮、台東、南部有局部短暫陣雨，中部山區也有局部降雨，其他穩定多雲。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日東北季風增強，張承傳指出，這波東北季風水氣少，且會逐日減少，周日北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部局部短暫陣雨，下周一水氣再減少，降雨區域為桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區有零星降雨。

下周二、下周三水氣更少，張承傳說明，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區為零星降雨；下周四東北季風減弱，水氣明顯減少，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨。

未來溫度趨勢，張承傳表示，明天東北季風稍減弱，但溫度回升不明顯，北部、東北部偏涼；周日另一波東北季風增強，溫度相較這波東北季風再下降1到2度，周四東北季風減弱後，氣溫才會回升。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳進一步說明，未來一周各地早晚偏涼，溫度約21到24度，尤其下周一、下周二，是溫度較低時間點，北部低溫降至20度上下，下周三前北部、東北部陰雨，白天溫度回升不大，高溫約22到25度，整天偏濕偏涼；東半部白天高溫則約26到28度，下周三、四前中南部高溫約30到32度，日夜溫差大，下周四之後東北季風減弱，北部、東北部白天高溫可回到26度。

今明兩天風浪大，其中台南以北、東半部、恆春半島、各離島有平均風6級、陣風8級風力；今天澎湖也有平均風9級、陣風11級風力。浪高部分，今天各沿海浪高約有3米到5米。