　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國一貨櫃車翻覆！大量紡織合成液體外洩　一度紫爆回堵5公里

▲國道桃園北向55.9公里處今天上午發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，後方圍堵逾5公里。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲國道桃園北向55.9公里處今天上午發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，後方圍堵逾5公里。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號北向55.9K桃園內壢路段今（23）日上午發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，因貨櫃掉落車道上導致載運不明液體洩漏，占用內2線及外線事故，導致後方嚴重回堵逾5公里。國道一隊緊急派員處理，外洩液體係紡織合成物並非危險物質，事故現場已於上午10時51分排除，所幸並無人受傷，警方對2名駕駛實施酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲國道桃園北向55.9公里處今天上午發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，貨櫃洩漏大量不明液體，後方車輛繞道而行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道桃園北向55.9公里處今天上午發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，貨櫃洩漏大量不明液體，後方車輛繞道而行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，大隊勤務指揮中心於上午7時45分接獲通報，國道1號北向55.9公里桃園內壢路段有2部車事故，其中一處40呎貨櫃掉落車道，立即調派巡邏車處理，並通知交控中心、緩撞車前往，現場無人受傷。

▲國道桃園北向55.9公里處今天發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，貨櫃洩漏大量不明液體，警方到場處理。（圖／國道一隊提供）

▲國道桃園北向55.9公里處今天發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，貨櫃洩漏大量不明液體，警方到場處理。（圖／國道一隊提供）

國一警方調查，駕駛貨櫃車42歲古姓男子行駛至事故現場內壢路段，疑似貨櫃掉落國道內側車道，車輛則失控與26歲張姓男子駕駛休旅車碰撞，貨櫃車運送係紡織品合成物料液體有洩漏站用內中與外道車道，員警到場時確認非危險物質，立即疏導後方車輛沿外側車與路肩繼續行駛北上。

▲國道桃園北向55.9公里處今天發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，貨櫃洩漏大量不明液體，警方到場疏導後方回堵車流。（圖／國道一隊提供）

▲國道桃園北向55.9公里處今天發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，貨櫃洩漏大量不明液體，警方到場疏導後方回堵車流。（圖／國道一隊提供）

事故現場於上午10時23分事完成故障車輛排除，上午10時51分現場外洩液體清掃完畢恢復正常通車，但後方車陣回堵逾5公里，員警為2車駕駛實施酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲國道桃園北向55.9公里處今天發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，休旅車遭貨櫃車碰撞嚴重受損。（圖／國道一隊提供）

▲國道桃園北向55.9公里處今天發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，休旅車遭貨櫃車碰撞嚴重受損。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，行車前務必檢查車輛及輪胎，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。若因掉落物或是機件脫落造成車輛為閃避發生嚴重事故，國道警察局將追究相關肇事責任，警方將持續加強取締下列項目包括一，裝載貨物超過規定。（含長度、寬度、高度及重量）。二，裝載貨物不穩妥及機件脫落：所載貨物滲漏、飛散。載運乘客、貨物不穩妥。裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮或車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。三，輪胎胎紋深度不符合規定，呼籲駕駛務必遵守相關規定。

 【更多新聞】

桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　傳2人失聯搜救中

桃園客運司機暴摔學生滿臉血！交通局將裁罰　教育局曝校方4舉措

遭嗆「這輩子就這樣算了」狂揍學生！　桃園客運決議開除施暴司機

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金
桃園網拍倉庫大火！夫妻疑受困　兒焦急：聯絡不上
八點檔男星「二度就業」近況曝光！3個月前剛認0工作：面試被回
遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純
快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創死亡
快訊／南投規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」
7-11系統大當機「只能付現」　祭「咖啡半價」補償
快訊／1豬隻10天前「已全數販售完畢」　流向6縣市
多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

捲陳敏薰買官案！陳水扁被控洗錢一審獲判免訴　檢上訴駁回

快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創送醫不治

3天清查台中168個養豬場！監控替代肉品　盧秀燕：希望是個案

快訊／4豬隻賣到彰化！1豬隻10天前「已屠宰販售完畢」　流向6縣市

燕子口堰塞湖暫除警戒！溢流路段仍封閉　啓動分階段降挖導流

國一貨櫃車翻覆！大量紡織合成液體外洩　一度紫爆回堵5公里

快訊／驚險救援！工人摔落隔壁5樓屋頂　雲梯車吊掛送醫

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

捲陳敏薰買官案！陳水扁被控洗錢一審獲判免訴　檢上訴駁回

快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創送醫不治

3天清查台中168個養豬場！監控替代肉品　盧秀燕：希望是個案

快訊／4豬隻賣到彰化！1豬隻10天前「已屠宰販售完畢」　流向6縣市

燕子口堰塞湖暫除警戒！溢流路段仍封閉　啓動分階段降挖導流

國一貨櫃車翻覆！大量紡織合成液體外洩　一度紫爆回堵5公里

快訊／驚險救援！工人摔落隔壁5樓屋頂　雲梯車吊掛送醫

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

強化校園機車安全教育　台東警成功分局推動「停讓文化2.0」

加州迪士尼樂園空降台北信義區！必拍5大打卡區　再抽美國機票

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

新科狀元首秀10分10籃板「過程跌撞」　弗拉格：這就是籃球

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

因血栓差點「失去一切」　溫班亞瑪更享受比賽：知道自己仍需進步

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

搭火車險遭性侵！　她遊巴黎遇噁男「飛撲掐脖」想硬上

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

社會熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

大小活動都要貪　通霄前鎮長判49年8個月

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

還原桃園司機、學生互毆經過！逃票引爆衝突

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

更多熱門

關鍵字：

國一桃園段事故貨櫃掉落不明液體外洩車流圍堵逾5公里

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面