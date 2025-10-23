國一貨櫃車翻覆！大量紡織合成液體外洩　一度紫爆回堵5公里

▲國道桃園北向55.9公里處今天上午發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，後方圍堵逾5公里。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號北向55.9K桃園內壢路段今（23）日上午發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，因貨櫃掉落車道上導致載運不明液體洩漏，占用內2線及外線事故，導致後方嚴重回堵逾5公里。國道一隊緊急派員處理，外洩液體係紡織合成物並非危險物質，事故現場已於上午10時51分排除，所幸並無人受傷，警方對2名駕駛實施酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲國道桃園北向55.9公里處今天上午發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，貨櫃洩漏大量不明液體，後方車輛繞道而行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，大隊勤務指揮中心於上午7時45分接獲通報，國道1號北向55.9公里桃園內壢路段有2部車事故，其中一處40呎貨櫃掉落車道，立即調派巡邏車處理，並通知交控中心、緩撞車前往，現場無人受傷。

▲國道桃園北向55.9公里處今天發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，貨櫃洩漏大量不明液體，警方到場處理。（圖／國道一隊提供）

國一警方調查，駕駛貨櫃車42歲古姓男子行駛至事故現場內壢路段，疑似貨櫃掉落國道內側車道，車輛則失控與26歲張姓男子駕駛休旅車碰撞，貨櫃車運送係紡織品合成物料液體有洩漏站用內中與外道車道，員警到場時確認非危險物質，立即疏導後方車輛沿外側車與路肩繼續行駛北上。

▲國道桃園北向55.9公里處今天發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，貨櫃洩漏大量不明液體，警方到場疏導後方回堵車流。（圖／國道一隊提供）

事故現場於上午10時23分事完成故障車輛排除，上午10時51分現場外洩液體清掃完畢恢復正常通車，但後方車陣回堵逾5公里，員警為2車駕駛實施酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲國道桃園北向55.9公里處今天發生貨櫃車與休旅車碰撞事故，休旅車遭貨櫃車碰撞嚴重受損。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，行車前務必檢查車輛及輪胎，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。若因掉落物或是機件脫落造成車輛為閃避發生嚴重事故，國道警察局將追究相關肇事責任，警方將持續加強取締下列項目包括一，裝載貨物超過規定。（含長度、寬度、高度及重量）。二，裝載貨物不穩妥及機件脫落：所載貨物滲漏、飛散。載運乘客、貨物不穩妥。裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮或車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。三，輪胎胎紋深度不符合規定，呼籲駕駛務必遵守相關規定。