桃園客運司機暴摔學生滿臉血！交通局將裁罰　教育局曝校方4舉措

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市桃園區中山路與中平路口公車站22日傍晚發生一起事件！一名客運司機與一名高中生疑似因其他學生有逃票行為發生衝突，雙方在馬路邊拳腳相向，其中高中生遭摔倒在地、滿臉鼻血，畫面曝光後引發輿論，桃園市教育局、交通局針對此案回應了。

▲桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

桃園市交通局指出，事發起因為桃園某高中學生上車投幣，客運劉姓駕駛查票後，疑似有金額不足造成口角，而其中高中生於桃園區中山中平路口站下車時，出言辱罵劉姓駕駛，雙方在車外爆發互毆衝突。

事發過後桃園客運副總有前往醫院探視慰問受傷高中生，現已將劉姓駕駛暫時停派勤務，桃客公司將移送獎懲委員會議處，並做好司機教育訓練，避免類似事件再次發生。至於桃園交通局會檢視此案內容，針對桃客公司進行裁罰。

桃園市教育局則表示，已請學校積極處理應變及關懷輔導學生。校方則進行4項應對措施，由於事發當下有多名同學在車上，將於23日第二節課，至學生班級進行班級輔導；要求桃客公司停止該員司機出勤學生專車，並請嚴格篩選學生專車司機，並要求桃客公司負起醫療責任；全校宣導突發危機狀況因應方法；協助學生保險、法律諮詢及後續輔導處遇。