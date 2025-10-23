她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

▲翁德怡在台大開設的「國民法官必備之基礎鑑識科學」通識課很熱門，修課人數上限為130人，竟吸引2450名學生搶登記。

犯罪變成通俗娛樂，助長犯罪？這樣的問題我們問了權一容、問陳俊傑，也問葉怡伶和翁德怡。

翁德怡是台大法醫所所長，其率領的檢測團隊協助「寶林茶室中毒案」驗出台灣首例邦克列酸。她在台大開設的「國民法官必備之基礎鑑識科學」通識課很熱門，修課人數上限為130人，竟吸引2450名學生搶登記。翁德怡其實是急診專業，因喜歡閱讀推理小說，尤其偏愛醫學博士背景的日本作家海堂尊寫的白色榮光系列，而往法醫毒物領域發展，她畢業於台大醫學院毒理學研究所，甚至以《名偵探柯南》作為課程發想，鼓勵學生發掘柯南劇情裡對科學鑑識的部分哪些正確、值得我們學習，而哪些其實是不正確的。

「犯罪心理學法師，在台灣還沒有道場」

「歐美影集一直以來比較偏向希望接近真實；日韓還有台灣，是這幾年才慢慢趕上這個腳步。早期你看台灣或日韓拍的那些警政或犯罪相關作品，你有沒有覺得很多都很假？某種程度，這其實在傳遞錯誤訊息給民眾。反而現在因為大家愈來愈進步、田野蒐集到位，甚至你們會去問很多專業人士，導致我們的影視作品品質愈來愈好。」葉怡伶是彰師大輔導與諮商系副教授，專長犯罪心理，她說她在警大兼課，當時有不少學生是因為美國影集《CSI》去考警察、來修相關領域的課。「我們在傳遞更真實的訊息。這有助於傳播正確的知識，而且讓大家更瞭解真實偵辦案件的狀況；另外，也比較能增加自我保護的概念。」

▲葉怡伶的辦公室裡，犯罪心理學書籍與毛茸茸玩偶並列，她笑說：「我每天都要看一些『髒東西』，所以我才喜歡可愛的東西。」

她的辦公室滿滿都是犯罪心理的書籍，可是層架角落堆滿毛茸茸的小熊玩偶，反差很大，問她何以至此？「我常開玩笑說，我每天都要看一些『髒東西』，所以我才喜歡可愛的東西，我以前去監所做研究，手機殼還是熊美，然後一邊跟殺人犯講話。欸，你在分析我嗎？」葉怡伶大學、碩士班念幼兒教育，畢業第一份工作是在夜校教課，班上學生有吸毒的、性交易的、酒店工作的，甚至有刑案背景、販毒的。她一開始衝擊，震撼，但試圖理解他們每個人為什麼會變成這樣，也萌生了博士班研究犯罪心理學的念頭。



