從畫室走到市場光有才華不夠　《青年局外人》揭「創作變現」的現實生存法則

生活中心／綜合報導

許多年輕創作者懷抱著夢想，在畫室裡揮灑創意，但走出夢想的起點，面對市集與市場時，「熱愛」與「收入」之間的拉扯，往往成了最現實的考驗。由新北市政府青年局局長邱兆梅主持的Podcast節目《青年局外人》，邀請到慢熟工作室品牌總監楊少鈞，他以自身跨足策展、設計、插畫，並成功在平台群眾募資超額達標680%的實戰經驗，揭露如何在堅持與妥協之間，找到讓創作變現、長久生存的平衡點。

由楊少鈞與黃湘共同創辦的慢熟工作室，以慢而入味的節奏畫事，將獨特的藝術性注入商業專案。其中，楊少鈞不僅身兼策展人、插畫家與設計師等多重斜槓身分，亦長年參與公共藝術、品牌設計與地方創生計畫，作品更曾榮獲金點設計獎、DFA亞洲最具影響力設計獎等多項肯定，並受邀收錄於《Design360°》、《Dpi設計插畫誌》等專業刊物，深耕業界十餘年，儘管資歷亮眼，這條路並非一蹴可幾，而是從業界基層「練功」一步步走來。

楊少鈞曾於知名大企業擔任設計師長達五年，即使做到設計襄理一職，仍需接案才有辦法維持理想生活水準，親身感受到「藝術熱情」被處境壓縮的狀態，而這段「社畜」歷練，也讓他深刻理解設計產業的商業本質，創意之外，更需了解客戶需求、資源整合與市場導向，「在公司裡能看到的是業界比較現實的一面，如果沒有這些經驗的累積，你再有才華，也很難在社會中與人合作。」

而促使他決定創業的契機，竟是來自「年紀焦慮」。楊少鈞給自己設下「30歲前必須獨當一面」的目標，因為他害怕一旦錯過這個時間點就會失去勇氣，即便2020年疫情爆發，當時市場瀰漫不確定性，他仍毅然決然提了離職，轉身加入慢熟工作室，與夥伴黃湘一起在設計圈闖天下。

只是如何在不犧牲創意的前提下，讓作品與市場對話，顧及藝術與商業之間的拿捏，避免無止盡的改稿內耗，楊少鈞認為，除了調整心態，清楚自己的角色是「藝術家」還是「設計師」，更要誠實面對內心矛盾。他直言：「我們都知道什麼畫風可以賺錢，但重點是，你想畫嗎？」，只有回到創作初衷，才能在市場壓力下，持續喜歡自己創作的樣貌。

楊少鈞提到，慢熟工作室為此採取的解方，就是把品牌切分為兩條線，「慢熟工作室」專注承接設計與商業案，以穩定現實收入；「有鳥女子」則作為黃湘的個人品牌，用以釋放純藝術能量，兼顧創作自由與市場需求。此外，建立明確的風格很重要，風格即是保障，若客戶明白設計師的風格定位，便能在前期溝通時大幅減少落差，降低被取代性。

2024年，慢熟工作室一度陷入沒有任何案子的低谷期，此時楊少鈞和黃湘決定「做點自己想做的事」，於是花了將近一年時間，專心投入製作《以愛之名藝術療癒訊息卡》，這套牌卡不是塔羅、也非占卜，而是一種結合插畫與文字的「自我對話」，靈感正是來自於他們對藝術與心理療癒的熱愛，「把它想像成是一個『神隊友』的角色，在你低落、迷惘的時候，幫你穩住心情。」

這套牌卡後來在Pinkoi群眾募資爆紅，不但有近500位贊助者支持，超額達標680%，帶來B2C收入，更打破了原有客戶圈，吸引「世界閱讀日」等主視覺合作，接觸到更多不同面向，拓展了品牌影響力，走過低潮，將危機化為轉機。

至於如何讓作品在飽和的市場中被看見，楊少鈞毫不猶豫地說：「善用社群經營」。慢熟工作室在社群操作上，不單只分享作品與創作花絮，更保有自己的個性與文字，拒絕AI制式化，並透過發佈人像照片來增加互動率，讓品牌具備人味和溫度，以真誠的方式吸引客戶主動上門。此外，工作室也採行策略性規劃，設定「每年一個大計畫」，例如辦展覽、參加設計比賽或推出自創商品，藉此維持品牌曝光度與競爭力。

對於也想投入藝術、藝文創業的青年創作者，楊少鈞鼓勵Z世代做自己，但前提是必須設定清晰的短中長期目標，以免陷入迷茫。創業之路充滿變數與挑戰，隨時分析自身喜好與受眾需求，不害怕調整方向，並始終用最善良的心做判斷，讓才華在現實中穩步變現。

《青年局外人》｜新北市政府青年局製作

主持人：邱兆梅局長

來賓：慢熟工作室楊少鈞

主題：〈EP12｜網路時代，真實社交還必要嗎？〉

收聽平台：Spotify、Apple Podcast、SoundOn