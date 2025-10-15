　
板橋435攜手小北百貨策展　《藝術×零售》打開生活創作新提案

板橋435攜手小北百貨策展 《藝術×零售》打開生活創作新提案（圖／新北市文化局提供）

▲435藝文特區以「藝術X零售」為題，邀請駐村藝術家以創作探討消費議題。（圖／新北市文化局提供，以下同）

生活中心／台北報導

藝術不只存在於美術館，也能在日常消費中萌芽！板橋435藝文特區推出2025年度策展《藝術×零售》，即日起至10月31日止，邀請民眾以購物、陳列、展示的角度重新想像藝術與生活的關係；同場還有延伸展《今日購物清單》，於「小北百貨板橋中正店」同步展出至11月16日，串聯藝術空間與商業通路，打造跨界合作的全新展覽體驗。

新北市文化局表示，《藝術×零售》以「探索藝術與生活的連結」為策展主軸，邀請李瑜芳、周學涵、林祐聖、高登輝、潘怡安、謝騆瑜、鍾佳陵、簡詩翰等進駐藝術家，展出多件跨媒材創作與現地製作作品。於園區華江館設置「藝術商店」，以商品貨架展出藝術作品，呈現從日常物件、消費文化到生活情境的多樣面貌，民眾除了能透過作品認識創作者，並可於10月18、19日「435藝術聚落」開放工作室日與創作者當面互動。

板橋435攜手小北百貨策展 《藝術×零售》打開生活創作新提案（圖／新北市文化局提供）

▲「小北百貨板橋中正店」同步展出「今日購物清單」，民眾體驗找我劇場的《非官方導覽》語音創作。

板橋435攜手小北百貨策展 《藝術×零售》打開生活創作新提案（圖／新北市文化局提供）

▲「今日購物清單」藝術家高登輝在小北百貨貨架展示生活用品靜物畫。

為讓藝術真正走進生活，策展人蔡明岳將展區延伸至小北百貨板橋中正店，將商場視為實踐藝術的場域。小北百貨提供店內商品作為藝術家創作材料，讓民眾在採買日用品的同時，也能「偶遇藝術」，邀請民眾走進商店與展間，探索日常商品與藝術創作的新關係。

板橋435攜手小北百貨策展 《藝術×零售》打開生活創作新提案（圖／新北市文化局提供）

▲435藝術商店呈現商店氛圍，以藝術標語轉化促銷宣傳。

板橋435攜手小北百貨策展 《藝術×零售》打開生活創作新提案（圖／新北市文化局提供）

▲435藝術商店展示生活商品與藝術創作，融合彼此的銷售模式。

板橋435攜手小北百貨策展 《藝術×零售》打開生活創作新提案（圖／新北市文化局提供）

▲藝術家鍾佳陵以商店紙箱為投影背景，呼應影像裡在城市游移的紙箱恐龍人。

此外，板橋435藝文特區將於10月18、19日推出「藝術聚落開放工作室日 × 綠動藝起來！市集音樂會」，除了開放園區創作者工作室外，現場更匯聚市集、工作坊與音樂演出，打造秋日限定的藝文嘉年華。10月18日(六)邀請融合抒情搖滾與爵士即興的「五八樂團」，以及「The Tic Tac」、「艾克樂團Aker」輪番登場，並由榮獲WCA世界小丑大賽金牌冠軍的「天馬戲創作劇團」帶來《雙人小丑互動秀》；接續10月19日(日)，則由以桶子打擊融合雜耍互動的「巴奇先生」揭開序幕，還有「小丑彥彥Yan Yan」氣球秀、「晤出團故事王國」演出親子劇。

活動結合藝術創作、表演與綠生活理念，邀請市民來到板橋435藝文特區，感受藝術與生活交織的美好時光。更多活動及展覽資訊可至「板橋435藝文特區」粉絲專頁(https://www.facebook.com/artzone435)查詢。

