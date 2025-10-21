司法X金馬影展　不同的人生故事思索司法議題並展開跨界對話

▲2025司法X金馬影展，司法院代理院長謝銘洋（中）拉開序幕。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

司法院「司法影展」今年再次與「金馬影展」合作，精選包含《我的爸爸是死刑犯》在內的6部國內、外司法相關議題電影、劇集，涵蓋當代司法關鍵議題。司法院代理院長謝銘洋表示，希望藉由電影的光影語言魅力，吸引民眾深入瞭解司法議題，以利展開跨界對話。

司法院21日舉行「2025金馬X司法影展」開幕記者會，由司法院代理院長謝銘洋、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、電影《我的爸爸是死刑犯》導演李家驊、電影《丟包阿公到我家》監製董成瑜及演員黃瀞怡（小薰）等人，攜手揭開序幕。

謝銘洋表示，司法院已連續7年舉辦「司法影展」，觀影人數逐年增加。歷屆影展精選各國司法及人權主題電影，於臺北、臺中、高雄三地放映。司法影展不僅臺灣和國際的優秀作品精彩紛呈，還將於部分場次舉辦映後座談，邀請影視專家與法官跨界對談，並與現場民眾交流對話，希望藉由光影語言的魅力，吸引民眾深入瞭解司法議題。民眾除了從電影體驗不同社會、不同情境的人生故事，從中思考如何定義與追求公平正義，也可以經由映後座談分享，進一步理解司法體系運作邏輯，思辨司法與人權價值該如何取捨。

▲司法院代理院長謝銘洋致詞。（圖／司法院提供）

謝銘洋指出，本屆影展精選6部作品，涵蓋當代司法關鍵議題，包括臺灣導演李家驊《我的爸爸是死刑犯》，以死刑犯家屬視角思考死刑議題；結合移工長照困境與更生人處境，法律劇集導演唐福睿的新作《丟包阿公到我家》；場景從醫療場域出發，關懷兒少醫療自主權利與親權關係的《急診室的難題》；透過青少年視角探討未成年性侵案件的《我15歲，你在乎嗎？》；以精神鑑定探討過失認定的《記憶風暴》；探討刑事責任邊界的《最後的棋局》。每部作品皆透過細膩敘事切入司法議題，引領民眾從他者經驗感受法律所觸及的複雜現實。

謝銘洋也提到，司法院持續推動司法與影視創作合作，今年亦持續參與金馬創投會議，並以「司法劇集創作獎」、「司法電影創作獎」二種獎項鼓勵影視企劃關注司法，期許讓司法議題走入更多人心中。