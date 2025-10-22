　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

▲防堵非洲豬瘟！新北啟動萬人區域聯防 落實養豬場禁止廚餘餵養。（圖／新北市農業局提供）

▲非洲豬瘟入侵台灣。（示意圖／新北市農業局提供）

記者賴文萱／高雄報導

今（22）日農業部說明台中養豬產業檢測出非洲豬瘟陽性病毒的疑似案例，對此，高市府表示，市長陳其邁立即召開跨局處會議，下達各項防疫作為，並要求各局處以最高規格落實與執行。

高市府表示，已要求農業局、動保處、環保局、衛生局、海洋局等相關局處，立即執行相關作為，第一，以電話、新聞等各管道通知本市養豬戶，加強畜牧場門禁管制人員進出，釋出消毒藥劑請養豬戶加強場區及進出車輛加強消毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二，針對高雄4處肉品市場派駐人員，督導運輸車輛落實消毒工作。第三，要求高雄市飼料廠車輛進出畜牧場務必自主消毒車輛才能進出畜牧場。

第四，管制廚餘場及掌握其來源並加強稽查，了解食材來源，以避免由中國大陸私帶相關肉品來台灣，同時加強載運廚餘車輛、運豬車輛的管控及路線加強掌握。

第五，高雄市已開立非洲豬瘟疫情應變中心，要求各局處本於職掌分工合作，全力防堵非洲豬瘟入侵。

陳其邁再三強調，防範非洲豬瘟是跨局處的全面應變，包括經發局、消保處、衛生局、社會局等與一般民眾生活相關的局處，也要協助宣導防疫資訊，才能提高防堵力道，守護高雄市民與養豬產業的權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

「TOYOTA入門小休旅」外觀升級更帥了！搭載1.5升油電又省油

「停砍公教年金」列優先法案　國民黨團：保障尊嚴也是重建信任

男神轉戰跑外送！　超狂年收入曝光...喊話粉絲：給我五星好評

五桐號跨界聯名Care Bears　6款周邊、焙茶新品一次看

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著爆乳網紅女友開房間

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

安心亞被問懷孕拒捶肚　傳交往過阿KEN「要證據」

生活熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

「炫富始祖」是她！　結局被打臉

6種女人易得乳癌！　醫示警了

即／台中驚爆非洲豬瘟　盧秀燕說話了

更多熱門

相關新聞

傳越南疫苗可防非洲豬瘟 　專家打臉「沒效」：養豬戶別輕信

傳越南疫苗可防非洲豬瘟 　專家打臉「沒效」：養豬戶別輕信

農業部今（22日）證實台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟，並啟動七項防疫作為。台大獸醫系兼任助理教授李淑慧博士提醒，非洲豬瘟病原是世紀病毒且可活15周，病毒9成來自廚餘，不是充分烹煮就可以殺死，目前沒有好的疫苗可以抵抗非洲豬瘟，提醒養豬戶不要相信坊間疫苗或生物製品，唯一方式是落實生物安全機制。

非洲豬瘟非人畜共通傳染病　感染科權威：人吃不會遭感染

非洲豬瘟非人畜共通傳染病　感染科權威：人吃不會遭感染

即／台中驚爆非洲豬瘟　盧秀燕說話了

即／台中驚爆非洲豬瘟　盧秀燕說話了

台中驚爆疑驗出非洲豬瘟　蘇貞昌喊話：地方中央全力守住台灣豬

台中驚爆疑驗出非洲豬瘟　蘇貞昌喊話：地方中央全力守住台灣豬

非洲豬瘟肉品供貨大震盪！大成黑翻紅漲半根　卜蜂回到平盤

非洲豬瘟肉品供貨大震盪！大成黑翻紅漲半根　卜蜂回到平盤

關鍵字：

高市府非洲豬瘟養豬產業防疫應變疫情控制

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

安心亞親揭和阿Ken真實關係

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面