　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投明仁會擴張勢力砸美甲店　成員床上摟妹被逮主謀收押

▲南投警方掃黑，偵破以紀姓男子為首的非法幫派。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投警方掃黑，偵破以紀姓男子為首的非法幫派。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

紀姓男子涉嫌組織非法幫派、攏絡未成年人加入，並於今年6月間藉故率眾砸毀南投市某間美甲店，企圖在南投地區擴張版圖，檢方指揮警方專案小組隨後查獲紀姓主嫌及共犯等13人到案，訊後依違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送南投地檢署偵辦，紀男經南投地方法院裁定羈押禁見。

據了解，35歲紀男為水里鄉人，平時參與竹聯幫明仁會，為擴大組織勢力，以幫派保護、唱歌聚會甚至分封地盤等誘因，吸收未成年人加入，並針對欲脫離者以暴力要脅、恐嚇；今年6月，該組織簡姓成員於草屯鎮某KTV飲酒作樂時，與他人發生糾紛，紀男即透過通訊軟體，組織、操縱所屬成員，持棍棒、刀械前往對方經營的美甲店行兇，伺機樹立旗幟，壯大組織聲勢。

▲南投警方掃黑，偵破以紀姓男子為首的非法幫派。（圖／記者高堂堯翻攝）

該起聚眾鬥毆案件經警方情蒐，發現幕後有幫派勢力介入，隨即報請南投地檢署厚股檢察官簡汝珊指揮偵辦，由該局刑警大隊偵二隊、南投分局、集集分局、少年警察隊等單位，結合刑事警察局第六大隊第二隊共組專案小組；完備蒐證後，於7月間持拘票、搜索票同步收網，出動維安特勤隊兵分多路，前往紀男位於台中市西屯某大樓租屋處，及多位成員的南投市租處搜索，逮捕紀嫌及12名共犯到案，而警方動員全副武裝攻堅時，紀男和其餘成員多半都在住處休息，甚至有人與女伴衣衫不整地在房內睡覺，也有人正在釣蝦場玩樂，全都在措手不及的情況下乖乖就逮。

▲南投警方掃黑，偵破以紀姓男子為首的非法幫派。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方掃黑，偵破以紀姓男子為首的非法幫派。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方並於個偵蒐點查扣第二級毒品大麻煙油、刀械、行動電話等相關證物，全案依違反《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》及《刑法》妨害秩序等罪嫌移送法辦；另調查發現落網成員包括2名少年在內，縣警局立即將相關少年通報權責機關辦理關懷輔導工作，並對於幫派招募少年犯案部分，除依《組織犯罪防制條例》加重刑責規定移送偵辦，亦依照《兒童及少年福利與權益保障法》函請南投縣政府裁處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
堤頂大道嚴重車禍！多元計程車180度打轉　30歲女拋飛慘死
普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢
小煜泛淚把獎獻給大兒子！　認「2歲兒是特殊兒」
閃兵案連環爆「竟是因王大陸耍笨」　她曝始末：台灣寶藏
快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝
睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行
痛罵一頓「詐騙集團」會被報復！　恐怖手法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市舉辦「聯合奠祭」 以溫暖守護生命最後旅程

台東警宣導識詐防騙　讓長輩聰明不再受害

防非洲豬瘟！　台南校園午餐11月底前停用溫體豬肉

南投明仁會擴張勢力砸美甲店　成員床上摟妹被逮主謀收押

台南啟動2025科學小常識環島列車　450位師生參與體驗科學魅力

桃園萬聖城活動展開　交通管制接駁路線出爐

屏東啟動10大防疫措施　嚴防非洲豬瘟入侵

南科賺錢北部收？台南怒批財政分配失衡　黃偉哲要求翻修財劃法

台9線馬太鞍溪橋涵管便道搶修完成　恢復正常通行

慈大團隊赴德參加國際發明展　2項自研創新裝置參與競賽交流

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

竹市舉辦「聯合奠祭」 以溫暖守護生命最後旅程

台東警宣導識詐防騙　讓長輩聰明不再受害

防非洲豬瘟！　台南校園午餐11月底前停用溫體豬肉

南投明仁會擴張勢力砸美甲店　成員床上摟妹被逮主謀收押

台南啟動2025科學小常識環島列車　450位師生參與體驗科學魅力

桃園萬聖城活動展開　交通管制接駁路線出爐

屏東啟動10大防疫措施　嚴防非洲豬瘟入侵

南科賺錢北部收？台南怒批財政分配失衡　黃偉哲要求翻修財劃法

台9線馬太鞍溪橋涵管便道搶修完成　恢復正常通行

慈大團隊赴德參加國際發明展　2項自研創新裝置參與競賽交流

「挖土機超人」今家祭　總統頒褒揚令「謝謝他為台灣所做的一切」

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

淨土沒了！冰島「首度發現蚊子」　專家推測可能原因

日本2座新樂園明年開！富士山下和角落生物互動　走進寶可夢森林

學會富人從淺意識致富！與金錢「對齊」將財源通道敞開

竹市舉辦「聯合奠祭」 以溫暖守護生命最後旅程

台東警宣導識詐防騙　讓長輩聰明不再受害

2025 Meet Pacific匯聚逾180家新創能量　共譜花蓮產業新篇章

Cheap批：國民黨最大的未爆彈就是趙少康　感覺像綠營的側翼

倒塌瞬間曝！台中「整片鷹架」蓋下來　駕駛驚魂：完全無法反應

陳大天猜楊昇達小孩性別　「如果是男生，記得要當兵」

地方熱門新聞

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

澎湖恐怖12級強風！國家警報大響

捷運藍線核定！全長8.39公里台南2026年底動工

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

基督教墓園地主提訴願、家屬集結抗爭籲市府停止重劃

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

快訊／屋我尾山一天2山難

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

南科賺錢北部收？台南怒批財政分配失衡黃偉哲要求翻修財劃法

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

馬太鞍溪橋涵管便道搶修完成　恢復正常通行

「海洋富士號」本月再訪花蓮港　單日走5行程

更多熱門

相關新聞

交通部年底前修法「唾液快篩抓毒駕3程序」　拒測罰18萬吊照

交通部年底前修法「唾液快篩抓毒駕3程序」　拒測罰18萬吊照

吸食毒品後駕車案件攀升，成為街頭不定時炸彈，警方研擬引進唾液毒品快篩，3分鐘內就可檢測出爐，交通部本周也預告修法，將明訂唾液毒品快篩檢測3大程序，包括要向受測者說明和告知判讀方式時間等，且全程要錄影，預計年底前完成修法，民眾若拒測，將可罰18萬元並吊銷駕照、吊扣車牌2年。

獨／高雄女縮胃釀腦病變　院方回應了

獨／高雄女縮胃釀腦病變　院方回應了

即／幫未成年縮胃！高雄減重名醫罰15萬被移送

即／幫未成年縮胃！高雄減重名醫罰15萬被移送

藏兒少性影像二審將宣判　黃子佼和解30人...3人還在談

藏兒少性影像二審將宣判　黃子佼和解30人...3人還在談

去柬埔寨換穿一雙「鞋」　他被判關8年

去柬埔寨換穿一雙「鞋」　他被判關8年

關鍵字：

掃黑幫派聚眾鬥毆未成年毒品刀械

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

安心亞親揭和阿Ken真實關係

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面