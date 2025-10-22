南投明仁會擴張勢力砸美甲店　成員床上摟妹被逮主謀收押

▲南投警方掃黑，偵破以紀姓男子為首的非法幫派。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

紀姓男子涉嫌組織非法幫派、攏絡未成年人加入，並於今年6月間藉故率眾砸毀南投市某間美甲店，企圖在南投地區擴張版圖，檢方指揮警方專案小組隨後查獲紀姓主嫌及共犯等13人到案，訊後依違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送南投地檢署偵辦，紀男經南投地方法院裁定羈押禁見。

據了解，35歲紀男為水里鄉人，平時參與竹聯幫明仁會，為擴大組織勢力，以幫派保護、唱歌聚會甚至分封地盤等誘因，吸收未成年人加入，並針對欲脫離者以暴力要脅、恐嚇；今年6月，該組織簡姓成員於草屯鎮某KTV飲酒作樂時，與他人發生糾紛，紀男即透過通訊軟體，組織、操縱所屬成員，持棍棒、刀械前往對方經營的美甲店行兇，伺機樹立旗幟，壯大組織聲勢。

該起聚眾鬥毆案件經警方情蒐，發現幕後有幫派勢力介入，隨即報請南投地檢署厚股檢察官簡汝珊指揮偵辦，由該局刑警大隊偵二隊、南投分局、集集分局、少年警察隊等單位，結合刑事警察局第六大隊第二隊共組專案小組；完備蒐證後，於7月間持拘票、搜索票同步收網，出動維安特勤隊兵分多路，前往紀男位於台中市西屯某大樓租屋處，及多位成員的南投市租處搜索，逮捕紀嫌及12名共犯到案，而警方動員全副武裝攻堅時，紀男和其餘成員多半都在住處休息，甚至有人與女伴衣衫不整地在房內睡覺，也有人正在釣蝦場玩樂，全都在措手不及的情況下乖乖就逮。

警方並於個偵蒐點查扣第二級毒品大麻煙油、刀械、行動電話等相關證物，全案依違反《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》及《刑法》妨害秩序等罪嫌移送法辦；另調查發現落網成員包括2名少年在內，縣警局立即將相關少年通報權責機關辦理關懷輔導工作，並對於幫派招募少年犯案部分，除依《組織犯罪防制條例》加重刑責規定移送偵辦，亦依照《兒童及少年福利與權益保障法》函請南投縣政府裁處。