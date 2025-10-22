快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

▲農業部宣布在台中死豬驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部今（22日）由部長陳駿季主持召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，證實台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，今早已經撲殺該場剩餘195頭豬隻，並啟動七項防疫作為，包括從今天12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長。

農業部今（22）日表示，獸醫研究所通知，21 日早上 11:44 接獲臺中市動物保護防疫處（簡稱臺中動保處）送檢稽核區 1 養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，臺中動保處及農委會動植物防疫檢疫署(簡稱防檢署)立即前往該場進行移動管制並預防性撲殺場內豬隻 195 頭，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部說明，為防範疫情擴散，疑似案例場採預防性撲殺場內豬隻 195 頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔與消毒，杜絕環境殘留病毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋 2 場養豬場（其中 1 場已停養）、執行豬隻移動管制及調查，密切掌握豬隻健康情形，同時啟動疫情調查，以釐清可能原因。

農業部進一步說明，10 月 21 日晚上 6 時 06 分，農委會接獲獸醫所初步檢驗結果通知，隨即召開緊急應變相關措施會議，防檢署於晚上 7 時 30 分通知臺中市動物保護防疫處會同防檢署臺中分署前往案例場，並對該場周邊豬隻移動管制知會書，並於 10 月 22 日凌晨 3 時執行該場預防性撲殺作業。為確保各項防疫工作執行到位，防檢署今日邀集國內豬隻疾病專家及相關單位召開會議討論研擬防疫應變作為，並獲共識如下（以下內容請參考簡報）：

(一) 農業部將於今日前往臺中成立前進應變所，並由杜文珍次長進駐。 (二) 公告自今日 12 時起全國豬隻禁運禁宰(5 天，視後續狀況延長)。 (三) 公告自今日起全面禁止使用廚餘。 (四) 進行全國各肉品市場全面落實場內與運輸車輛清消作業。 (五) 禁運禁宰前已運出之豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查。 (六) 啟動全國各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態。(七) 進行產銷調節，穩定豬肉供應。

農業部將持續追蹤各項防疫處置進度，並以滾動式檢討及精進相關措施。農委會強調，非洲豬瘟為高度接觸性病毒，環境中具極強耐受力，但不是人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌，請各地方政府、畜牧團體、養豬業者及民眾務必提高警覺，落實場內生物安全措施，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報，未依規定通報，最高可處新臺幣 100 萬元罰鍰，且撲殺之動物不予補償。