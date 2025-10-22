　
國際

奈及利亞油罐車翻覆！　民眾「圍觀撿油」爆炸釀35死

▲▼奈及利亞油罐車翻覆。（圖／翻攝自X）

▲奈及利亞油罐車翻覆後爆炸。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞北部尼日州（Niger State）22日發生嚴重爆炸事故，一輛運載汽油的油罐車在行經比達地區（Bida area）時翻覆，燃料外洩引來民眾圍觀、爭相撿油，不料隨後油氣引爆，現場瞬間成為火海，至少造成35人死亡、17人受傷。

事故發生在週二下午，聯邦道路安全局（ FRSC）指出，油罐車失控滑出道路，翻覆後汽油大量外洩。當地居民趕往現場用桶子、瓶子撿油時，突如其來的爆炸吞噬人群，多輛車輛與民宅被波及焚毀。

警方發言人阿比奧敦（Wasiu Abiodun）表示，傷者已被送往附近醫院救治，目前正調查油罐車司機及車主身分。事故現場慘不忍睹，部分罹難者難以辨識身分，救援人員持續在焦黑殘骸中搜尋。

尼日州州巴戈（Umaru Bago）對此表達哀悼與震驚，痛心指出，「明知危險仍有人搶撈汽油，這是又一次令人難以承受的悲劇」。他呼籲民眾切勿為了一桶油冒生命危險。

尼日州近月來頻傳重型卡車事故，專家分析，主因包括道路破損嚴重、鐵路運輸不足，導致燃料運輸幾乎全靠陸路完成，埋下潛在風險。今年1月，當地曾發生一起類似意外，民眾以發電機轉移翻覆油罐車汽油時引發爆炸，造成98人死亡。

奈及利亞身為非洲最大產油國，卻因基礎設施落後與燃料補貼取消，汽油價格飆漲，許多貧困居民鋌而走險搶油維生，也讓這類悲劇屢屢重演。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

