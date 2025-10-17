　
大陸 大陸焦點 特派現場

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

▲▼正妹直播主打開包裹竟爆炸　毀容送醫「雙眼腫剩一條線」。（圖／翻攝自《江南都市報》）

▲正妹直播主長相甜美，不料打開包裹竟當場爆炸，導致她面部毀容送醫。（圖／翻攝自《江南都市報》）

記者柯沛辰／綜合報導

湖南一名正妹直播主15日打開不明包裹，沒想到竟當場引爆，導致她面部二度燒傷、手臂三度燒傷，且面部毀容嚴重，「眼睛腫得只剩一條縫」。

根據《江南都市報》報導，周姓女直播主身材姣好、外型亮眼，直播資歷超過3年，有7.8萬名粉絲追蹤，不料她15日被一個偽裝成快遞的「炸彈包裹」炸傷，造成她面部二度燒傷、手臂三度燒傷，緊急送醫救治。

受害的周姓女直播主發文控訴，包裹是14日晚間9點49分放到她鞋架上的，「我是拿起包裹好奇，一看都沒有拆，看了一眼就爆炸了」、「面部深二度燒傷23小時，眼睛腫得只有一條縫」。

根據周女公布的監視器畫面，可見一名戴著帽子的男子鬼鬼祟祟出現在她家門口。周女在文中透露「已經知道是誰」，並直指「這是一起惡意報復事件」。

▲▼正妹直播主打開包裹竟爆炸　毀容送醫「雙眼腫剩一條線」。（圖／翻攝自《江南都市報》）

▲監視器拍下劉男把「炸彈包裹」放在周女住處外。（圖／翻攝自《江南都市報》）

對此，湖南永州冷水灘公安分局16日發布警情通報稱，案發當天就已經逮捕犯罪嫌疑人，經查是27歲劉姓男子與周女有個人矛盾，因此14日深夜將自製的易燃物品偽裝成快遞盒，放置在周女住處門外的鞋架上，導致周女隔天上午查看時遭炸傷、燒傷。

當地警方表示，劉男已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

▼周女手臂三度燒傷，雙手綁滿繃帶。（圖／翻攝自《江南都市報》）

▲▼正妹直播主打開包裹竟爆炸　毀容送醫「雙眼腫剩一條線」。（圖／翻攝自《江南都市報》）

10/15 全台詐欺最新數據

【香蕉哥哥帶動唱抓到I人】他乖乖接唱全場歡呼XD

