國家級警報「10級強陣風」惹議　網友質疑：氣象署背鍋？

記者黃翊婷／綜合報導

不少民眾昨日（21日）傍晚6點53分收到國家級警報，手機大響，內容為「您所在地沿海及空曠處易有10級（時速89公里以上）強陣風，請注意人車安全」等等，文末標記請參考中央氣象署的資訊，發布機關則是內政部消防署。這起事件意外引發PTT網友議論，氣象署是不是背鍋了，「消防署發的，然後內文寫叫人家找氣象署」、「背鍋超無奈的」。

▲國家級警報內容引發網友正反意見熱議。（圖／翻攝自災防告警細胞廣播訊息網站）

依據災防告警細胞廣播訊息（CBS）官網資料顯示，內政部消防署21日傍晚6點53分發布一則緊急警報，受到低氣壓及強烈東北季風強風影響，「您所在地沿海及空曠處易有10級（時速89公里以上）強陣風，請注意人車安全。請參考中央氣象署。」持續時間至今日（22日）上午7時03分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT的文章底下留言討論此事，從宜蘭壯圍、新北林口、淡水、台中海線、台南、台東，都有網友收到國家級警報。雖然有部分網友表明風確實很大，一度被吹到無法走動，但相較於過去颱風的強風警告，這次的標準較低，另一派網友質疑這樣是否會失去預警效果，「這個警報真的有點多餘」、「是消防署發的，然後內文寫叫人家找氣象署，真的是沒事找事做」、「沒錯，背鍋超無奈的」。

不過，關於網路上的討論，目前相關單位尚未有回應。

▲北部及東北部地區持續受到強風豪雨影響。（資料照／記者周宸亘攝）

至於天氣狀況的部分，氣象署說明，今日（22日）受東北季風及位於台灣東方海面的低氣壓影響，桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其基隆北海岸、雙北山區、宜蘭應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生，請留意強降雨及伴隨的雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況，注意安全。

氣象署表示，竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中竹苗、花蓮地區有局部大雨發生的機率，花蓮降雨的區域會比周二來得多，至於中南部平地為多雲；北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至24度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。