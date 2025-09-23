樺加沙過境南台「還是最強風王」　風雨時程曝！最快今脫離暴風圈

▲樺加沙逐漸通過巴士海峽，強度依舊。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署昨（22日）夜11時30分持續發布海陸警報，18號「樺加沙」（Ragasa）颱風中心位於鵝鑾鼻西南方約280公里的海面上，移動過程中，強度仍維持強烈颱風，暴風半徑較為寬廣來到320公里，預計未來以20公里速度持續往西北西移動，路徑、強度、速度若沒有太大變化，台灣本島有機會在今天（23日）上午脫離暴風圈、解除陸上警報。

警報範圍

氣象署預報中心資深預報員李孟軒說明，目前海上警報範圍為台灣的東南部海面、台灣海峽、巴士海峽以及東沙島海面。陸上警報範圍為台東、屏東以及高雄3縣市。花蓮縣雖沒有在颱風的暴風圈範圍內，但預計其未來的降雨累積會達到「超大豪雨」的標準，因此花蓮縣被列在降雨警報範圍裡。

▲樺加沙一路向西，暴風圈非常寬廣。（圖／中央氣象署）



雨勢部分

昨日降雨主要受到颱風中心結構通過巴士海峽及其外圍環流的影響，持續為台灣的東半側以及西半部的高山帶來持續性降雨。截至目前為止，宜花、桃園山區、新北市以及南投山區都有超過150毫米的雨量，台東累積雨量也已超過100毫米。

颱風今天持續為台灣東半側帶來比較明顯雨勢，花東地區以及宜蘭山區是降雨最明顯的地方，尤其是花東山區，需留意累積雨量有機會達到超大豪雨的標準。降雨較為緩和的時間，預估會是到明天（24日）白天，颱風遠離、整體降雨才會逐漸趨緩。不過台灣仍受颱風外圍環流影響，花東、恆春半島仍要留意會有局部豪大雨發生機率。

豪大雨特報

•超大豪雨（500毫米以上）：花蓮縣、台東縣、高雄市山區、屏東縣山區。特別是花蓮山區以及台東的山區，24小時累積雨量有機會達到500毫米以上。

•豪雨：宜蘭縣、新北市山區、桃園市山區、恆春半島、綠島、蘭嶼一帶。

•局部大雨：其他山區、南部以及大台北地區也要留意有局部大雨發生的機率。

▼花東預估有超大豪雨等級降雨。（圖／NCDR）



風力部分

李孟軒指出，截至昨晚10時，陣風8級以上的區域主要位在台中以北地區、宜蘭、花蓮、台東、各個離島及山區部分。離颱風近的恆春半島跟綠島，曾出現11到14級左右的陣風，新北市、澎湖因地形加成，也有局部陣風來到11級，氣象署持續發布陸上強風特報，苗栗以北、東半側、各山區離島有平均風6級、陣風8級以上，其中恆春半島有平均風9級、陣風11級強風。

氣象署提醒，花蓮、台東是受颱風影響最明顯區域，今天風雨持續且明顯，有豪雨等級以上的雨量出現機率，尤其是花東山區有超大豪雨的降雨出現。宜蘭也容易有局部豪大雨，山區有豪雨等級以上；南高屏及大台北有較強陣風，及間歇性的陣雨；高屏山區、恆春半島一帶會有豪雨或豪雨等級以上的雨量出現。