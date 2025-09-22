樺加沙重整再飆風！最近台一條紫轟雨　花蓮「超大豪雨」警戒

記者許力方／台北報導

中央氣象署持續針對強颱「樺加沙」（Ragasa）發布海陸警報，預報中心科長林伯東表示，目前颱風中心位置在鵝鑾鼻南方約270公里海面上，也就是說，目前是它最接近台灣的時刻，特別提醒，花蓮縣未來24小時降雨有可能達到超大豪雨標準，花蓮縣已經列入「降雨警戒」範圍。

▲樺加沙結構重整，維持強颱強度穿越巴士海峽。（圖／翻攝NOAA）



林伯東在今（22日）晚8時的氣象署警報記者會中說明，預計未來樺加沙將以時速20公里、朝西北西移動，目前樺加沙還是一個強烈颱風，過去這段時間它其實中心的結構也經過了一番調整，未來它的強度還是能夠持續一段時間，接著進入南海之後，慢慢才會有減弱趨勢。

氣象署發布的陸上警戒範圍部分是恆春半島，台東縣、屏東縣以及高雄市，林伯東特別提醒，因為未來24小時花蓮縣的降雨有可能到達超大豪雨，花蓮縣已經列入降雨警戒範圍。

▼氣象署發布花蓮「超大豪雨」降雨警戒，一條紫爆。（圖／中央氣象署）



雨勢部分，根據雷達回波圖，目前颱風整個外圍環流以及環流雲系有正在逐漸的影響到台灣地區，尤其是整個東半部地區、北部地區以及高屏，基本上都已經受到對流影響，容易出現短延時強降雨，出現頻率若高，累積造成整天更大雨量出現。過去一小時截至晚上7點半，宜花東時雨量約20至40毫米，最大時雨量在花蓮縣，達到40.5毫米，宜蘭縣也來到40毫米，台東縣、屏東縣22到23毫米左右。

未來這段時間，今晚8點到11點，各地降雨3小時的累積降雨，宜花東都有可能會來到50到70毫米，平均來說大致上都有20到40毫米左右的降雨；明晨降雨會進一步增強，花東山區70到90、或90到110毫米的三小時累積雨量。另外，平均雨量其他地方也可能會再進一步增加到40到70毫米。這顯示颱風在逐漸移動過程當中，外圍雲系帶來很多短延時強降雨。

氣象署持續發布豪大雨特報，針對花蓮縣山區以及台東縣山區目前是超大豪雨警戒，花蓮縣平地、台東縣平地、高雄市山區、屏東縣山區是大豪雨警戒，另外宜蘭、恆春半島，蘭嶼綠島以及桃園山區，稍晚到新北市山區都有可能達到豪雨警戒。

風力部分，今天從0時一直到晚上7時，各縣市鄉鎮最大陣風分佈，普遍出現強風區域，大致上就是最接近颱風南端的區域，恆春半島以及蘭嶼綠島，都出現10級以上的陣風，屏東九棚有出現14級強陣風，蘭嶼也有出現11到13級陣風。另外一個比較明顯的區域就是在北部，西北部地區以及宜蘭地區普遍有8到10級陣風，預估未來強風還是會持續，未來18小時風力預測，今晚恆春半島可能還是會有11級以上的強陣風會，直到明晨、白天才會逐漸的減弱，但西北部基隆沿海地區仍會持續10級強風。