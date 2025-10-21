黃子佼親口認「離婚孟耿如」！稱不懂法律當庭求輕判：要給扶養費

▲藝人黃子佼到台灣高等法院開庭。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳銘峯、黃資真／台北報導

藝人黃子佼涉購買持有2259部未成年性影像影片，一審判處有期徒刑8月，全案上訴二審審理中，今(21日)高等法院開庭，而黃子佼目前已與其中30名被害人和解。而黃在庭上自承自己不懂法律，並表示與孟耿如已經離婚，須負擔扶養費，請求法官輕判。

高等法院二審審理後，決定讓黃子佼與42名被害人調解。黃子佼也展現「鈔能力」，陸續與30名被害人達成和解。全案於21日再度開庭，本次進行審理程序，據了解，黃子佼在法庭上說自己不懂法律，提及與妻子已經離婚，且仍須負擔扶養費，請求法官輕判。全案言詞辯論終結，訂於11月25日上午10點宣判。

庭訊結束後，記者目擊黃子佼走向被害人律師，說自己最近也經歷家庭破碎的狀況，理解被害人的痛苦，被害人律師聽完不滿回稱「我們的當事人都這麼年輕，人生還沒開始，就被你們這些人摧毀」。黃子佼深知說錯話，立刻90度鞠躬，向被害人律師致意，隨後離開法院。

另外，記者詢問黃子佼委任律師和解的狀況，律師稱僅有37名未成年被害人，已經全數和解，只剩1名被害人還在談匯款的事情。但實際上，本案一審已知最少有35名被害人，另外檢方也併案12名被害人的部分進入高等法院審理，所以最少超過47名被害人。此外，到21日截止，最少有3名被害人還沒達成和解，與黃子佼律師的說法有出入。