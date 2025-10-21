遭逢父喪又被限制「傳說對決」　營造商13歲女兒離家8天尋獲

▲台中市少年隊順利找回沉迷「傳說對決」遊戲的國一女生。（圖／示意圖、少年隊提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市13歲國一女生小潔（化名）深陷父親驟逝悲痛，想藉由手遊「傳說對決」排遣哀傷，卻被母親限制上網時間，一氣之下離家出走，直奔北部求助同隊隊員，雖然曠課了7天，但母親還連絡得上，直到有天上午9點失聯，這才慌張報警，台中市警察局少年隊獲報透過管道5小時後找到小潔，母女團聚，平安落幕。

小潔出生於小型營造商家庭，深受父親疼愛，不料父親驟逝，她藉由「傳說對決」消減悲傷，卻因長時間沉迷手遊，被母親限制上網時間，小潔叛逆心起，有天上午離家出走，北上求助女隊友。

扛下營造公司的母親忙於工作，雖然女兒已經離家7天，但母親還連絡得上，暫停尋女，不料有天上午失聯，這才開始慌張，換她求助警察。

少年隊獲報後，透過各種管道找人，包括隊上有人也有人玩「傳說對決」、訪談國中同學及住家監視器，發現小潔最後身影出現在高鐵台中站附近，隨即調閱周遭監視器，發現小潔坐上計程車，還好在北區網友家找到人，平安帶回。

少年隊長劉祈顯呼籲，學生常熱衷網路遊戲，進而影響學業或生活，但應提高自我保護意識，不可輕易與網路上陌生人相約見面；家長也應關心孩子使用手機與上網情形，建立良好溝通與信任，避免憾事發生。