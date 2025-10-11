秀姑巒溪出海口竹筏翻覆！16歲女驚傳落海　海陸空持續搜救

▲▼海巡東部分署啟動岸、海聯合機制及警消前往救援，並申請空勤總隊空域搜救。（圖／海巡東部分署提供，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

三名遊客今天凌晨前往花蓮秀姑巒溪出海口戲水時竹筏翻覆，其中兩人自行上岸，但一名16歲少女卻失蹤，海巡署東部分署第九巡防區指揮部接獲報案後，持續於秀姑巒溪出海口搜尋穿著白色上衣、黑色短褲的少年，但仍未發現少女。

海巡東部分署立即啟動岸、海聯合機制，通報第六海巡隊、第一二岸巡隊及友軍單位豐濱消防分隊前往現場救援，並申請空中勤務總隊勤務第三大隊第三隊人員前往現場空域實施搜救。

海巡人員獲報馳赴現場，與報案人了解案情後表示，報案人及2名友人共3人於今（11）日凌晨1時許搭乘竹筏於秀姑巒溪河道至出海口間遊玩，因海浪過大導致竹筏翻覆，報案人及1名友人自行上岸，第3名友人未上岸，故報案請求救援。

目前已由第六海巡隊巡防艇實施海面搜尋任務，岸際由岸巡隊第八二岸巡中隊、第一機動巡邏站、石梯漁港安檢所及新社安檢所攜帶浮水拋繩袋及魚雷浮標等救生裝備實施岸際搜尋；另空中勤務總隊勤務第三大隊第三隊空勤直升機於今（11）上午9時起飛至事發海域實施空域協尋。

截至上午9時總動員量能計巡邏（機）車 8輛、巡防艇1艇、搜索人員22人及空勤直昇機1架次，持續於現場展開搜索及救援任務。

第一二岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean 海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118 服務專線，將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

