國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

▲▼南韓超市,韓國超市。（圖／VCG）

▲南韓物價上升壓力明顯，實際購買力落後台灣。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的《世界經濟展望》（World Economic Outlook）報告指出，以購買力平價（PPP）計算，台灣今年的人均國內生產毛額（GDP）達8萬5127美元，較南韓的6萬5080美元高出約2萬美元。這意味在實際生活水準，台灣人平均享有的購買力明顯優於韓國人，而南韓即使以名目GDP計算，也將在22年後首度被台灣追上。

根據韓媒《朝鮮日報》，韓國銀行（相當於央行）於今（21）日引述IMF統計數據指出，今年南韓PPP基準人均GDP預計為6萬5080美元，較去年的6萬2885美元成長3.5%。該數據反映出在考慮物價與實際購買能力後，每人所能負擔的生活水準。IMF每年會依據購買力平價進行估算，讓各國之間的生活水準能夠更公平比較，物價較低的國家其PPP數值通常會較高。

IMF歷年數據顯示，南韓PPP基準人均GDP自1980年的2200美元逐步攀升至1990年的7741美元、2000年的1萬7432美元、2010年的3萬2202美元，2020年達4萬7881美元，今年則預估為6萬5080美元，全球排名第35位。

然而，同期的台灣在各階段都保持領先南韓的地位：1980年為3214美元、1990年9534美元、2000年2萬463美元、2010年3萬6619美元、2020年5萬7996美元，今年（2025）更進一步提升至8萬5127美元，全球排名第12位，與南韓相差23個名次。

報告指出，台灣能長期維持較高生活水準，主因是物價穩定與通膨控制得當，使得實際購買力表現突出。相較之下，南韓近年物價上升壓力明顯，雖然名目收入增加，但實際購買力仍落後台灣。

這項結果引起南韓社會關注，因為過去數十年南韓經濟發展快速，一度被視為亞洲成功轉型的典範，但如今卻在生活實力上被台灣反超。分析指出，PPP基準反映的是人民「實際能買到什麼」的能力，因此比單純的名目GDP更能呈現生活品質差距。若以此次IMF估算來看，南韓與台灣在生活實感上已出現明顯落差。

10/19 全台詐欺最新數據

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

日本國會今天下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗在眾議院465個席次中拿下237票，在第一輪投票就獲得過半數支持，當選日本第104任首相，成為日本史上首位女性首相。

日韓要聞南韓台灣PPPGDP

