國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／首位女首相！高市早苗獲國會提名　正式當選日本第104任首相

▲▼日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨總裁高市早苗獲眾議院指名為新任首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本參眾兩院今（21）日下午1時（台灣時間中午12時）召集臨時國會，進行新任首相（總理大臣）指名選舉，在自民黨與日本維新會同意籌組聯合政府後，自民黨總裁高市早苗在眾議院獲得237票，正式獲選為新任首相，是日本憲政史上第一位女性首相，隨後將組織新內閣。

根據《日本放送協會》，高市早苗在眾議院獲得237票（過半數為233票），在第一輪投票便獲得過半選票，正式當選日本第104任首相。臨時國會於21日召集，參議院本會議上午10時起設置特別委員會，眾議院本會議則從下午1時開始，指名高市早苗為新任首相。下午1時30分，參議院進行首相指名選舉。

目前內閣名單已陸續曝光，由木原稔出任官房長官、林芳正出任總務大臣、小泉進次郎出任防衛大臣、茂木敏充出任外務大臣，預計晚間正式上任。

結束參眾兩院的指名後，高市早苗立刻前往總理大臣官邸設置組閣本部，並組織內閣。稍晚高市早苗會前往皇居，接受天皇德仁任命，高市內閣預計今晚上任，而高市早苗也會召開記者會，說明未來執政的基本方向。

從此次眾議院投票結果來看，自民黨總裁高市早苗237票、立憲民主黨黨代表野田佳彥149票、國民民主黨玉木雄一郎28票、公明黨黨代表齊藤鐵夫24票、令和新選組黨代表山本太郎9票、日本共產黨委員長田村智子8票、無黨籍吉良州司3票、參政黨黨代表神谷宗幣3票等。

▼ 高市早苗當選日本首相。（圖／路透）

▲▼ 高市早苗當選日本首相。（圖／路透）

10/19 全台詐欺最新數據





日韓要聞高市早苗日本首相女首相總理大臣日本

