政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴喊台積電生態系赴美惹議　龔明鑫：不是過去是力量延伸

▲經濟部長龔明鑫(左起)、行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季21日在立法院備詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部長龔明鑫(左起)、行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季21日在立法院備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

副總統蕭美琴日前接受加拿大廣播公司CBC專訪時提到，承諾川普政府在美國投資的不只台積電，還包含整個台積電生態系，除引發國民黨立法院黨團批評外，國發會主委葉俊顯昨答詢時更說，看媒體報導後才知道。對此，經濟部長龔明鑫今（21日）表示，「不是過去，是力量的延伸」，本來就會立足台灣，而就廠商而言，要全球布局的話一定是，第一要有訂單，第二是要可以賺錢。

行政院長卓榮泰21日上午率部會首長到立法院進行施政總質詢。藍委洪孟楷質詢時指出，蕭美琴說承諾在美投資不只台積電，還包括整個生態系，但國發會主委昨在經濟委員會上一問三不知，還講事前不知情，所以他想問，生態系是包括多大範圍？卓榮泰說，所謂生態系當然是包括它的垂直供應鏈跟協力廠商；一旁的龔明鑫則說，甚至包括它的客戶。

洪孟楷追問，我方承諾美國全部都要過去？卓榮泰澄清，「沒有！沒有！」但洪孟楷再問，不然副總統說包括整個供應鏈，是上下游、人才培育，全都過去？龔明鑫回應，「不是過去，是力量的延伸」，本來就會立足台灣，而就廠商而言，要全球布局的話一定是，第一要有訂單，第二是要可以賺錢。

對於台美談判我方獲得什麼，卓榮泰向洪孟楷表示，雙方已經到最後階段，技術性問題有進行的相當磋商，最後要有一個總結會議，然在這之前還要做很多文書交換等。洪孟楷詢問，總結會議預計什麼時候？卓榮泰說，期待盡快讓國內產業安定下來。

洪孟楷再問，美國總統川普說川習會會納台灣議題，而台美關稅談判現在還持續溝通、討論，會不會台灣變成談判籌碼？卓榮泰說，美中之間有千絲萬縷關係跟談判內容，台美站在世界AI關鍵領先地位，台灣不管是協助美國或跟美國一起壯大，希望也相信川普即使跟中國國家主席習近平見面，應該站在美國台灣跟世界共同利益角度上，而這些利益包括經濟利益、民主政治利益、地緣政治利益。

