地方 地方焦點

台南舉行十大傑出青年頒獎典禮　論壇探討永續時代影響力

▲▼ 第63屆十大傑出青年頒獎典禮於臺南盛大登場　以行動書寫永續新篇章 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲第63屆十大傑出青年頒獎典禮於臺南盛大登場，以行動書寫永續新篇章 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由國際青年商會中華民國總會主辦的第63屆十大傑出青年頒獎典禮系列活動，10月17、18日在臺南盛大舉行。系列活動以「青聚一堂：跨界對話、共創永續」為主軸，於國立成功大學舉辦青年論壇，邀請前十傑戴謙、高國興、楊政達及臺南市政府研考會主委王效文、社會科學院院長蔡群立，與本屆當選人進行跨領域對談。

論壇從法治、科技、健康與創新等面向，探討青年如何在永續時代中發揮影響力，並前往臺南市政府與副市長趙卿惠以青年市政願景為主題展開交流。此外，主辦單位並攜手臺南市府為佇立超過五十年的臺南東門圓環「十大傑出青年意象紀念碑」進行整新與動線改善後，重新揭幕，象徵青年精神的延續與傳承。隨後搭乘十傑當選人觀光巴士專車走訪古蹟、參拜開台天后宮，由主委盧友禮熱情款待共享台南美食，深刻體驗文化古都的獨特魅力。

▲▼ 第63屆十大傑出青年頒獎典禮於臺南盛大登場　以行動書寫永續新篇章 。（圖／記者翁伊森翻攝）

頒獎典禮在臺南文化中心演藝廳舉辦，邀請Tan’a濁岸迴聲合唱團以原民和聲開場，並由本屆文化及藝術類當選人林智偉創辦的FOCASA馬戲團帶來精彩演出，象徵青年以創意連結文化、以藝術啟動對話，現場氣氛隆重熱烈。貴賓包括十傑基金會榮譽董事長、前立法院長王金平、考試院副院長許舒翔、農業部政務次長黃昭欽、十傑基金會董事長賴國洲、當選人聯誼會會長楊泮池、臺南市政府研考會主委王效文、臺南市議會秘書長顏昇祺、十傑選拔委員會特別顧問、臺南市議員李宗翰等出席，本屆十傑選拔評審主委、總統府秘書長潘孟安亦預錄影片，為得獎人獻上祝賀與勉勵。

總會長蔡政諺致詞時表示，本屆當選人不僅是個人成就的表率，更是引領世代的榜樣。他們的故事將激勵更多青年勇敢追夢、迎接挑戰。未來，期待與青商會攜手同行，將這份榮耀化為行動的力量，持續在各自領域發揮青年影響力，為臺灣、為世界注入更多正向能量。

▲▼ 第63屆十大傑出青年頒獎典禮於臺南盛大登場　以行動書寫永續新篇章 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲十傑基金會榮譽董事長、前立法院長王金平勉勵得獎人  。（圖／記者翁伊森翻攝）

十傑基金會榮譽董事長、前立法院長王金平勉勵得獎人，應持續發揮十大傑出青年的影響力與社會責任感，自選拔創辦以來已累積超過六百位歷屆當選人，橫跨科技、教育、醫療、文化與公益等領域，皆以行動展現青年創造力與使命感。唯有彼此連結、攜手前行，方能凝聚更強大的社會正能量。考試院副院長許舒翔則表示，考試院透過國家考試與專技證照制度，為國家甄選與培育優秀青年，其使命正與「十大傑出青年」精神相呼應，並期待當選人以專業與熱忱持續回饋社會，成為青年世代的典範。

十傑選拔總幹事嚴奇均補充，睽違近二十年，頒獎典禮再次移師臺南舉辦，別具意義。他特別感謝臺南市長黃偉哲、市議長邱莉莉及府會各局處的全力支持與協助，使活動得以順利進行。本屆選拔歷經一年的籌備與超過三百六十五天的努力，在百餘位選拔委員與工作夥伴的投入下，成功選出十一位傑出青年，圓滿完成系列活動，充分展現國際青年商會「訓練自己、服務人群」的核心精神。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南舉行十大傑出青年頒獎典禮　論壇探討永續時代影響力

