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大陸 大陸焦點 特派現場

第8屆海青節杭州登場　潘賢掌：採取更多有力措施推動兩岸交流融合

▲▼ 第八屆海峽青年節 。（圖／翻攝 微博）

▲第八屆海峽兩岸青年發展論壇。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

「兩岸薪火，青春力量」為主題的第八屆海峽兩岸青年發展論壇昨11日上午在杭州開幕。來自兩岸的千餘位嘉賓與青年齊聚一堂，參與相關活動交流與合作。中國國民黨前主席、中华青雁和平教育基金會董事長洪秀柱表示，今年是台灣光復80周年，希望兩岸青年多多攜手同行，以交流化解隔閡，用行動傳承歷史。大陸國台辦副主任潘賢掌希望兩岸青年常來常往，大陸方面將採取更多有力措施推動兩岸交流融合。

綜合陸媒報導，第8屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式昨11日上午在杭州登場，本屆兩岸青發論壇主題為「兩岸薪火 青春力量」，除了大陸相關官員出席，大陸明星肖戰戰擔任浙台青年交流季首席推薦官、大陸首位女性太空人劉洋也首次出席；台灣方面知名作詞人方文山、目前效力於CBA（中國男子籃球職業聯賽）浙江廣廈隊的台籍籃球員林秉聖、婦聯會主委雷倩等發表主旨演講。

中國國民黨前主席、中华青雁和平教育基金會董事長洪秀柱表示，今年是抗戰勝利暨台灣光復80週年，歷史證明：國弱則民危，分裂則任人宰割。兩岸青年的未來，應寄望於中華民族偉大復興的光明大道。

她期盼兩岸青年攜手同行，以創新連結彼此、以交流化解隔閡、以行動傳承歷史，共同扛起民族重任，讓和平統一因青年而更有希望，讓復興進程因青年的奮鬥而加速推進。

▲▼ 第八屆海峽青年節 。（圖／翻攝 微博）

▲ 第八屆海峽青年節邀請大陸知名影星肖戰戰擔任浙台青年交流季首席推薦官。（圖／翻攝 微博）

浙江省委副書記、省長劉捷對與會嘉賓和青年表示誠摯歡迎。今年是台灣光復80週年，浙江與台灣歷來守望相助、榮辱與共，生動詮釋兩岸同胞是命運與共的共同體。浙江將持續為台灣青年來浙發展提供平台、舞台與優質環境，推動兩岸青年互學互鑒，熱切期盼更多台灣青年來詩畫浙江走走看看，在祖國廣闊天地中追夢、築夢、圓夢。

大陸國務院台辦副主任潘賢掌致辭指出，兩岸青年要以高度使命感與責任感，堅持一個中國原則與「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂與外來干涉，積極參與各領域交流合作，投身中華民族偉大復興進程，實現個人理想與價值。大陸方面將採取更多有力措施推動兩岸交流融合，增進同胞福祉。

報導稱，論壇期間，兩岸青年將參與首屆「海峽杯」兩岸名校棒壘球精英賽及主題研習營等活動。

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