地方 地方焦點

體操好手唐嘉鴻、當代FOCASA馬戲團總監林智偉　入選十大傑出青年

▲▼ 十大傑出青年評選結果出爐！「亞洲貓王」唐嘉鴻、馬戲團長林智偉等11位獲殊榮 。（圖／國際青年商會中華民國總會提供）

▲ 十大傑出青年評選結果出爐！「亞洲貓王」唐嘉鴻、馬戲團長林智偉等11位獲殊榮 。（圖／國際青年商會中華民國總會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第63屆十大傑出青年當選名單於今（23）日正式揭曉。今年共有11位來自各領域的優秀青年脫穎而出，獲得這項象徵青年最高榮譽的肯定。當選人包括在巴黎奧運奪下銅牌、素有「亞洲貓王」之稱的體操好手唐嘉鴻，以及創辦台灣第一個專業當代馬戲團FOCASA的藝術總監林智偉等人。

▲▼ 十大傑出青年評選結果出爐！「亞洲貓王」唐嘉鴻、馬戲團長林智偉等11位獲殊榮 。（圖／國際青年商會中華民國總會提供）

十大傑出青年選拔由國際青年商會中華民國總會主辦，自今年4月起公開徵件，開放20至40歲之間的優秀青年報名或由各界推薦參選。選拔結果今日正式公布，並於台北喜來登大飯店舉行記者會。

▲▼ 十大傑出青年評選結果出爐！「亞洲貓王」唐嘉鴻、馬戲團長林智偉等11位獲殊榮 。（圖／國際青年商會中華民國總會提供）

總會長蔡政諺於記者會中向各界介紹得獎人，致詞時感謝總統府秘書長潘孟安擔任評審主任委員，以及所有評審委員的辛勞與支持，讓評選順利圓滿。他指出，今年的當選人橫跨體育、科技、創業、社會服務、國際事務等多元領域，每位當選者背後都有一段動人心弦的故事，例如，榮獲「華裔青年特別 獎」的楊璽，目前擔任美國知名律師事務所 Jackson Lewis P.C.（華盛特 區辦公室）資深律師，長期致力於外國移民勞資問題的法律援助，並積極協 助台裔社群發聲。

另一位獲獎人郭家佑，一年內走訪15個國家，以民間外交 家身分投身國際人權與難民倡議，展現青年在外交與公共事務上的軟實力， 亦是本屆當選者中的亮點之一。特別勉勵當選人未來攜手同行，將這份榮耀化為行動的力量，持續在各自領域發揮青年影響力，為台灣、為世界注入更多正向能量，共同開創屬於年輕世紀的光明未來。

選拔總幹事嚴奇均補充，今年共有179位優秀青年投件參選，其中150位通過初審、31位進入複審階段，最後由決審選出11位得主。今年競爭最激烈的項目包括「體育技藝類」以及「兒童、性別及人權關懷類」，顯見青年世代在多元議題上的投入與關注。特別顧問、台南市議員李宗翰也蒞臨現場，對於各當選人展現出卓越的專業成就與社會貢獻表示欽佩，並誠摯邀請全國民眾參與將於114年10月18日下午2時，在台南市文化中心演藝廳盛大舉行的「第63屆十大傑出青年頒獎典禮」，一同見證青年世代的榮耀時刻與典範力量。

第63屆十大傑出青年11位當選人：
(1) 科學及技術研究發展類：邱維辰先生
現職：國立陽明交通大學資訊工程學系教授
(2) 基層勞教類：蔡明哲先生
現職：台北城市科技大學餐飲事業系助理教授
(3) 企業創業及經濟發展類：林東閔先生
現職：台灣大哥大股份有限公司資深副總經理暨商務長
(4) 醫學研究類：江智聖先生
現職：中國醫藥大學生物醫學研究所助理教授
(5) 社會服務類：文國士先生
現職：社團法人台灣蛻變方成事協會創辦人暨執行長
(6) 體育技藝類：唐嘉鴻先生
現職：臺灣競技體操運動員
(7) 文化及藝術類：林智偉先生
現職：FOCASA馬戲團創辦人兼團長
(8) 公共行政類：劉育育女士
現職：苗栗縣苑裡鎮鎮長
(9) 農漁環保類：薛雍霖先生
現職：盛天合生物科技公司總經理
(10) 兒童、性別及人權關懷類：郭家佑女士
現職：台灣數位外交協會執行長
(11) 華裔青年特別獎：楊璽先生
現職：Jackson Lewis P.C.(華盛頓特區辦公室) 資深律師

 ▲▼ 十大傑出青年評選結果出爐！「亞洲貓王」唐嘉鴻、馬戲團長林智偉等11位獲殊榮 。（圖／國際青年商會中華民國總會提供）

