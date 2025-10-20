阿里山神木下婚禮大禮包　新人享免費入園+搭乘園區內小火車

▲▼ 2025阿里山神木下婚禮，喜迎15對國內外新人，儼然成為全球婚禮夢幻之地。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）辦理阿里山神木下婚禮邁入第19年，深受眾多新人喜愛，更獲選為台灣觀光雙年曆國際級活動，吸引了來自世界各國國家的15對新人參與，來自澳洲、德國、巴西、英國、日本等國的新人，將他們的愛情故事與阿里山的壯麗自然景觀交織在一起，更在林鐵處以及林業保育署嘉義分署的免費搭小火車及入園大禮包下，共同留下了最珍貴的回憶。

今年的活動中，最引人注目的是來自德國的新人，他們特別邀請了三十餘位親友，從萬里之外飛來阿里山，與他們一同見證這場獨特的婚禮。這場婚禮不僅是對兩人愛情的見證，也是兩國文化的交融，親友們共同分享了這份跨國浪漫的幸福。這樣的盛大規模也讓阿里山神木下婚禮活動再次成為國際焦點，彰顯出台灣作為婚禮旅遊目的地的獨特魅力。

活動重頭戲，新人們來到阿里山的神木前，進行了證婚儀式。神木下的證婚儀式，成為他們人生中最重要的時刻之一。在這片歷經千年風霜的土地上，夫妻倆在家人與親友的見證下，立下永恆的誓言。這份誓言，在神木的庇佑下，將與阿里山的壯麗景色一同，融入這片土地的歷史。

阿里山管理處處長黃怡平表示，阿里山作為台灣最具代表性的旅遊景點之一，擁有無與倫比的自然景觀與深厚的文化底蘊，阿里山神木下婚禮活動，正是這一切的完美呈現。今年的活動再次證明了阿里山不僅是台灣的自然寶藏，更是見證愛情的聖地。

農業部林業及自然保育署嘉義分署分署長李定忠及農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處處長王昭堡也共同出席此次活動並加碼表示，為了讓新人們在這段人生重要的時刻獲得更多祝福與溫暖的回憶，新人未來可享有免費入園及免費搭乘園區內林業鐵路的貼心服務。透過這些安排，讓新人不僅能在神木見證下締結良緣，更能輕鬆漫遊於林鐵沿線的自然風光與歷史遺跡中，體驗阿里山獨有的浪漫與靜謐。



第19屆阿里山神木下婚禮的圓滿落幕，跨國的浪漫盛典不僅讓新人們感受到愛情的美好，也讓阿里山成為全球婚禮愛好者的夢幻之地。未來，阿里山國家風景區管理處將繼續推動具有台灣特色的婚禮活動，邀請更多來自世界各地的新人，來到這片神奇的土地，見證愛情的力量與美麗。