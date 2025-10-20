　
大陸 大陸焦點 特派現場

卡戴珊小妹愛牌！瑜珈新寵「Alo」還沒進軍中國…盜版已賣爆

▲Alo尚未在中國開設門市。（圖／翻攝自微博）

▲Alo尚未在中國開設門市。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

加拿大知名瑜珈服品牌Lululemon（露露檸檬）被喻為是瑜珈界的「CHANEL」近年風光不再，取而代之的是後起之秀Alo Yoga。這個被稱為「Lululemon 接班人」的品牌，近兩年在北美掀起熱潮，成為洛杉磯街頭最紅的運動時尚象徵。不過因Alo尚未在中國開設門市，卻也意外成為仿冒品市場的「新寵兒」，中國多地皆能看到「祖國版Alo」。

▲▼Alo還沒開進中國，仿品已經滿大街了。（圖／翻攝自微博、Instagram／@kyliejenner、@alo）

▲中國多地充斥Alo仿冒品。（圖／翻攝自微博）

▲中國多地充斥Alo仿冒品。（圖／翻攝自微博）

據《藍鯨新聞》報導，Alo Yoga（以下簡稱Alo）早在 2007 年成立，但真正爆紅是在2020年之後。三年間品牌營收成長5倍，截至2024年，年收入已穩定在10億美元。Alo的瑜珈褲售價約134美元、運動背心 88 美元，定價與 Lululemon 相近，甚至略高。

儘管Alo尚未正式進入中國市場，但品牌熱度已在社群平台迅速蔓延。胸前印著大大「alo」字樣的T恤和背心，成為年輕人炫耀時尚的象徵。網友戲稱它是「白女新寵」，部分網購平台上充斥著「alo同款」，售價從39元到99元不等（人民幣，下同），有些仿品甚至只要9塊9，銷量動輒破萬。

▲▼Alo仿冒品在中國銷量極好。（圖／翻攝自微博）

▲▼Alo仿冒品在中國銷量極好，也讓不少網購平台發生真假難辨的狀況。（圖／翻攝自微博）

▲▼Alo還沒開進中國，仿品已經滿大街了。（圖／翻攝自微博、Instagram／@kyliejenner、@alo）

第三方數據顯示，僅在某主流電商平台，近 30 天內標示「Alo」的商品銷售額就接近千萬元。但其中真偽難辨，還有不少「ola」「olo」等變體品牌混入市場。由於Alo官方尚未進駐中國市場，白牌商家趁勢搶佔流量，然而當地仍未形成成熟的仿製產業鏈。

業界人士分析，瑜珈服本身技術門檻不高，許多品牌強調的「專利布料」其實並不稀有，真正影響銷售的關鍵在於品牌定位與文化。Alo把「美學」作為核心賣點，與主打功能性的Lululemon形成明顯區隔。

▲Alo代言人BLACKPINK成員Jisoo。（圖／翻攝自Instagram／@kyliejenner、@alo）

▲Alo代言人BLACKPINK成員Jisoo。（圖／翻攝自Instagram／@alo）

Alo能崛起，明星效應功不可沒。從Kendall Jenner、Hailey Bieber到韓團BLACKPINK成員 Jisoo、aespa的寧藝卓、TWICE的Sana，都曾為品牌代言或穿著出街。Alo門市多設於Lululemon門市1公里範圍內，被形容為「Lulu栽樹，Alo 乘涼」，但後者更注重時尚氛圍。

▲▼Alo被稱之為「白女新寵」。（圖／翻攝自微博）

▲Alo被稱之為「白女新寵」。（圖／翻攝自微博）

《富比士》形容Alo的服飾「未必適合健身，卻能讓人看起來像剛從健身房出來」。Alo常將束身衣、吊襪帶背心等元素融入設計，營造「高級運動感」風格。正如始祖鳥（Arc'teryx）象徵戶外精英品味一樣，穿上Alo，代表的不只是運動，更是一種健康時尚的生活方式。

Alo執行長 Danny Harris 曾表示，「Alo更像特斯拉，而其他品牌只是福特或克萊斯勒。」品牌名稱取自Air（空氣）、Land（大地）與Ocean（海洋），象徵對自然的尊重。近年Alo陸續推出護膚品線Alo Glow System、營養品牌Alo Wellness，並在紐約開設素食餐廳Sutra。2025 年更推出售價1200 至 3600 美元（約新台幣8500 至 26000 元）的包款，直接挑戰傳統精品。

▲多次在社群上傳Alo的穿搭。（圖／翻攝自Instagram／@kyliejenner）

▲卡戴珊家族的小妹凱莉多次在社群上傳Alo的穿搭。（圖／翻攝自Instagram／@kyliejenner）

目前 Alo 已在曼谷、首爾開設門市，被列為旅遊打卡熱點。外界預期品牌將於今年進軍上海，開設中國首家線下店。不過，有分析認為，Alo雖靠社群熱度迅速走紅，但能否在激烈的運動休閒市場長期維持人氣，仍有待觀察。若無法穩定品質、打擊假貨，品牌形象一旦受損，中產階級消費者恐怕也會轉身離開。

Alo的入華之旅會順利嗎？有業內人士直言，品牌火起來不簡單，但持續走紅才是真本事。 Alo進入中國市場所面臨的競爭局面和產業環境也相對複雜。

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元)

