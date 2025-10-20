快訊／北市陽明山區「4所中小學」明天停課或改遠距教學

▲位於陽明山上的台北市立格致國中，明天將採取線上教學。（圖／摘自格致國中臉書）



生活中心／台北報導

受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台北市山區預期將出現明顯風雨。位於陽明山周邊的4所中小學已陸續宣布停課或改為遠距上課，其中格致國中改採線上上班上課，平等國小、湖田國小等校則明天全天停課一天。

《ETtoday新聞雲》彙整各校停班課資訊如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

◎格致國中

1.今天下午4點放學，七年級學習扶助課程及特教課後照顧停課。

2.明天採線上上班上課方式，以維師生安全。九年級技藝教育課程（到山下高職上課），考量學生安全，教育局已同意參與學生專案請假，不列入缺席。營養午餐停餐一次，後續將辦理退費。



◎平等國小

考量本校教職員工生上、放學安全，經報教育局核准後，本校決定如下：

（一）明日（10月21日）停班停課

（二）營養午餐、課後社團、課後照顧、課後留園、一年級塗氟暫停一次，後續將辦理退費。

◎湖田國小

今天下午4點起課後照顧及社團活動停班停課。明天全日停班停課。後續會採實體補課方式，級任和科任老師的課務利用早自習時間補課。

◎陽明山國小

明天學生停止上課一天，包含課後照顧、課外社團、 幼兒園課後留園，並依據相關規定辦理退費。考量少部分家長可有因工作無法居家照顧學生，學校仍可安置學生，並將於今日完成學生安置需求調查。當日課程將於日後擇期實體補課。教職員工正常上班，惟考量自身安全為優先，倘遇有交通中斷等不便情形，可辦理請假而不貿然前往學校。