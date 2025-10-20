　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿鄰居裝充電樁　新北女硬拔插頭、踩電線！法官：強制罪成立

▲▼特斯拉,電動車,充電樁。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲新北市某社區住戶因拔插頭拉扯鄰居，判罰3000元緩刑2年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止某知名社區發生充電樁施工糾紛，蔡姓婦人因不滿鄰居在停車場進行充電樁施工，竟當場拔掉插頭阻止，雙方爆發拉扯、跌倒受傷。事後，楊姓鄰居對蔡婦提出傷害告訴，蔡婦則反控對方，2人互告傷害罪。不過，雙方在開庭前達成和解、相互撤回告訴。士林地院僅依「強制罪」判蔡婦罰金3000元，並宣告緩刑2年。

判決指出，2024年10月17日上午，楊姓女子委託廠商於社區地下停車場進行充電樁施工時，蔡姓婦人因不滿施工行為，徒手拔掉工具插頭並用腳踩住電線。當楊女試圖插回插頭時，蔡婦再度拉扯其手臂，雙方爆發衝突，在搶奪插頭過程中推擠、跌坐在地，雙雙受傷。

事後雙方報警提告，楊女控告蔡婦傷害罪，蔡婦則反控楊女傷害罪。案件移送地檢署後，檢察官依傷害罪與強制罪起訴蔡姓婦人，楊女則被依傷害罪起訴。

不過，雙方於庭前達成調解，並相互撤回傷害告訴。由於傷害罪屬告訴乃論，法院依法對傷害部分公訴不受理。但法官認為，蔡婦拔插頭、踩線、拉扯手臂的行為已妨害楊女使用公共插座的權利，構成強制罪，判處罰金3000元，若不繳納得以1千元折算1日易服勞役，並宣告緩刑2年。

據了解，該社區地段精華、交通便利，是汐止區房價高檔的指標性建案之一，社區內不乏名人住戶。由於住戶多，近年來也屢因公共設施與施工意見分歧登上新聞版面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大腸癌疫苗現曙光　晚期腫瘤「縮減8成」
快訊／文化大學宣布：下午3時起停課、明天改遠距
快訊／夫妻雙載死別畫面曝！　賓士休旅撞死騎士
快訊／台股史上最高收盤！
快訊／不是小S！金鐘獎收視出爐「最高點落在她出場」
黃色警戒！新北人收到警訊「作好避難準備」　里長電話被打爆
Lisa高雄穿「台牌短裙」！品牌證實：收到BLACKPINK
快訊／北市水門17時起管制「只出不進」　21時開始拖吊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／夫妻雙載死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅...撞死75歲騎士

嘉邑行善團撤離花蓮！　2怪手比愛心「以愛同行」守護光復

牠拖命回家見主人最後一面亡　台中小巷驚傳5屍...毛小孩慘遭毒殺

不滿鄰居裝充電樁　新北女硬拔插頭、踩電線！法官：強制罪成立

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

鹿港「風飛沙」影片曝！中部颳強風　鄉親驚呼：這根本沙塵暴

快訊／貨櫃車台61線撞護欄車頭斷裂　41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡

無業女遭愛情詐騙無償運毒　行李箱夾藏12公斤大麻闖關失敗

快訊／堰塞湖溢流立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

快訊／夫妻雙載死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅...撞死75歲騎士

嘉邑行善團撤離花蓮！　2怪手比愛心「以愛同行」守護光復

牠拖命回家見主人最後一面亡　台中小巷驚傳5屍...毛小孩慘遭毒殺

不滿鄰居裝充電樁　新北女硬拔插頭、踩電線！法官：強制罪成立

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

鹿港「風飛沙」影片曝！中部颳強風　鄉親驚呼：這根本沙塵暴

快訊／貨櫃車台61線撞護欄車頭斷裂　41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡

無業女遭愛情詐騙無償運毒　行李箱夾藏12公斤大麻闖關失敗

快訊／堰塞湖溢流立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

北海道稚內降初雪！　比往年晚1天

「做工人ㄟ愛」撐起希望家園！　職安促進會捐材料費力挺修繕弱勢家庭

北市動物園「閉園曲」出自他！　伴動物入夜嗨喊：一切都值得了

巨蟑攻入日本九州！「人孔蓋瘋狂竄出」嚇壞居民　暴增原因曝光

想跟唐西奇一起打國際賽　湖人中鋒海耶斯申請斯洛維尼亞護照

MEPC未通過「IMO淨零框架」　航運溫室氣體減排時程將延宕

陳偉霆剛官宣當爸「超模妻遭挖結婚史」　何穗前夫爆假富豪…真相打臉

「熱浪、寒流」害COPD發病死亡風險倍增　亞洲人更危險

大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9成

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

Rosé今天吃鹹酥雞！

社會熱門新聞

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

即／陸軍南部砲測中心墜樓！　24歲中尉副連長搶救無效亡

狗狗散步遭比特犬攻擊　咬出10公分傷口

即／立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

即／五股疏洪道豪雨成河　2人1狗受困車內

即／彰化婦跌大圳溝勇夫跳水救！2人命危送醫

獸醫開繁殖場！犬聲帶遭割　苗動防所拒查

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面