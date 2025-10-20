不滿鄰居裝充電樁　新北女硬拔插頭、踩電線！法官：強制罪成立

▲新北市某社區住戶因拔插頭拉扯鄰居，判罰3000元緩刑2年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止某知名社區發生充電樁施工糾紛，蔡姓婦人因不滿鄰居在停車場進行充電樁施工，竟當場拔掉插頭阻止，雙方爆發拉扯、跌倒受傷。事後，楊姓鄰居對蔡婦提出傷害告訴，蔡婦則反控對方，2人互告傷害罪。不過，雙方在開庭前達成和解、相互撤回告訴。士林地院僅依「強制罪」判蔡婦罰金3000元，並宣告緩刑2年。

判決指出，2024年10月17日上午，楊姓女子委託廠商於社區地下停車場進行充電樁施工時，蔡姓婦人因不滿施工行為，徒手拔掉工具插頭並用腳踩住電線。當楊女試圖插回插頭時，蔡婦再度拉扯其手臂，雙方爆發衝突，在搶奪插頭過程中推擠、跌坐在地，雙雙受傷。

事後雙方報警提告，楊女控告蔡婦傷害罪，蔡婦則反控楊女傷害罪。案件移送地檢署後，檢察官依傷害罪與強制罪起訴蔡姓婦人，楊女則被依傷害罪起訴。

不過，雙方於庭前達成調解，並相互撤回傷害告訴。由於傷害罪屬告訴乃論，法院依法對傷害部分公訴不受理。但法官認為，蔡婦拔插頭、踩線、拉扯手臂的行為已妨害楊女使用公共插座的權利，構成強制罪，判處罰金3000元，若不繳納得以1千元折算1日易服勞役，並宣告緩刑2年。

據了解，該社區地段精華、交通便利，是汐止區房價高檔的指標性建案之一，社區內不乏名人住戶。由於住戶多，近年來也屢因公共設施與施工意見分歧登上新聞版面。