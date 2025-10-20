【廣編】麗寶OUTLET週年慶開跑　GAP大學T獨家699、珍奶買一送一

▲GAP大學T。

【廣編特輯】

圖、文／麗寶提供

麗寶OUTLET MALL週年慶即將登場！祭出全館最強優惠與獨家折扣，「JIEYUN名品展售會」推出精品包週週競標活動，最低1元起。集結史上最殺折扣，包括MICHAEL KORS防刮皮革斜背包原價22,300元，特價只要3,980元等同於1.8折、MONTBLANC太陽眼鏡2.8折，特價3,980元(原價13,800元、限量10支)，都是麗寶獨家優惠商品。

JIEYUN名品展售會將於 10/18至11/8每週六14:00至15:00在B區LEVI'S櫃位前，推出歐系、美系人氣精品包款超殺競標活動，最低1元起拍，想用超甜價格入手夢幻逸品的消費者千萬不能錯過。FUBON ANGELS啦啦隊女神「慈妹」，更將於10/18下午兩點在B區1F摩天輪下，化身DODGER SELECT一日店長，與粉絲近距離互動！

今年週年慶最受矚目的「麗寶獨家優惠」，集結年輕人最愛GAP大學T原價1,499元特價只要699元，下殺4.6折，再享單筆滿2,000元現折200元、滿4,500元現折500元，加碼消費滿3,888元，額外贈送限量GAP熊熊拍拍燈；PHILIPS口袋行動電源，原價一個659元，這次特價兩個899元。家電品牌奧佳華推出「WOW!減壓沙發2.0」特價31,800元（原價49,800元），6.4折入手超划算。精品品牌也祭出史上最殺折扣，MICHAEL KORS防刮皮革斜背包特價3,980元（原價22,300元），超狂下殺1.8折；Gucci罪愛男性淡香水(90ml)特價1,980元(原價4,500元)，時尚愛好者千萬不能錯過。

除了品牌獨家優惠外，館內多家人氣品牌同步推出「買一送一」活動，像是LEVI'S全館買一送一、CITIZEN OUTLET錶款買一送一，以及翰林茶棧週年慶首四日國宴珍奶買一送一、繼光香香雞買大份炸雞送中份炸雞，讓民眾不僅買得開心、也吃得滿足。

美食新櫃部分，位於B區3樓的汕頭泉成沙茶潮鍋正式登場！創立於民國32年的高雄老字號火鍋品牌，以招牌的汕頭扁魚湯底與獨門沙茶醬聞名。歡慶開幕期間（即日起～10/17），點選個人鍋或雙人歡樂鍋物，消費滿1,500元即可享肉量免費升級；週年慶期間平日來店消費滿1,500元，再加贈「極品海鮮總匯乙份」，數量有限，送完為止。

全館活動回饋同樣誠意滿滿，週年慶期間，當日累計消費滿3,000元即可獲得抽獎券，刷玉山麗寶聯名卡再加贈乙張，有機會把近9萬元的SYM三陽125機車、高島AI智慧按摩椅（價值86,800元）、iPhone 17等大獎帶回家。此外，消費滿6,000元送摩天輪票券、滿15,000元送KANGOL購物袋、滿30,000元送秀泰電影票兩張、滿60,000元再送麗寶賽車旅店住宿券。購買指定商品（如按摩椅、床墊、STUDIO A商品、家電、家俱等），當日累計滿30,000元再送COLD STONE歡樂桶冰淇淋，好買、好吃又好玩。

麗寶樂園渡假區表示為10月除了OUTLET週年慶外，為迎接萬聖節的到來，樂園推出「Happy Halloween！麗寶萬聖大遊行」，不少親子打扮成喜愛角色提前歡度萬聖節；飯店同步響應推出「古靈精怪派對」，包含尋找南瓜田尋寶、女巫帽、OREO蜘蛛與眼珠汽水等親子DIY活動，到了晚上還有天空之夢南瓜精靈燈光秀，讓遊客感受濃厚節慶氛圍。

