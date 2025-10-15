南紡購物中心11週年慶登場　400品牌齊推最高20％回饋祭超狂優惠

▲南紡購物中心11週年慶登場，總經理莊景堯率團隊揮棒啟動活動，象徵業績衝破18億元。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

南紡購物中心迎接11週年慶，自10月16日起至11月5日展開首波檔期，A1、A2兩館共超過400個國際品牌及8大時尚生活大店聯手推出滿千送百無上限回饋活動，最高可享滿6000元送1200元，相當於20%回饋，預料將掀起台南百貨週年慶熱潮。

15日下午，南紡購物中心在A1館4樓樂活廣場舉辦誓師大會，由「We.R特技跆拳表演團」以震撼跆拳舞蹈秀揭開序幕，並於表演中揭示週年慶優惠。營運部主管化身模特兒走秀展示各業種回饋方案，現場氣氛熱烈。

會中由副總經理楊鈵彥頒發2024年度業績最高品牌獎項，肯定合作夥伴的努力表現，最後由總經理莊景堯率主管團隊共同揮棒擊向象徵「衝破18億」的巨型棒球，寓意業績再創新高。

楊鈵彥指出，今年週年慶活動不僅加碼回饋幅度，更力拼18億元業績目標，期望讓消費者買得盡興、逛得開心。南紡擁有全台最多快時尚品牌，並結合多元餐飲、娛樂與休閒機能，打造「購物、用餐、放鬆一站滿足」的消費體驗。

本次「11th週年慶」活動自16日至22日率先開跑預購期，正檔期為10月23日至11月5日。兩館指定店櫃（含化妝品）單筆消費滿3,000元送300元電子抵用券（可累贈），A1館大家電滿1萬元送1,000元電子抵用券；ZARA、UNIQLO、GU、H&M等時尚品牌同步參戰，最高可享滿額20%回饋。

會員紡卡也有多重加碼，16日至26日於指定店櫃滿3,000元再送200元抵用券，16日至29日於指定業種滿6000元送200元抵用券，點數回饋更推出三倍贈與點數兌券活動。11月1日至2日消費滿23000元送不鏽鋼電鍋，11月3日至5日滿3,500元送100元抵用券。

此外，16日至11月19日推出「全館心心集樂趣」，會員於指定店櫃消費滿1,000元即可獲得1顆心，集滿可兌換點數、抵用券或好禮；31日還有「超級5倍送」回饋日，集滿指定心數可換取瑞穗天合國際觀光酒店、琉球自然也民宿住宿券等豪禮。

週年慶期間同時舉辦「品牌聯慶」特賣會，華歌爾、Tefal、tokuyo、FUJI按摩椅等品牌推出優惠3折起；A1館1樓時尚廣場則有OSIM新品展售與「哈利波特快閃店 霍格華茲新生季」，預計成為館內拍照打卡熱點。

迎接萬聖節，南紡規劃系列親子活動，包括10月24日「萌鬼出任務」可愛遊行、「萬聖劇場」星空綠廊演出，以及25至26日「搗蛋鬼市集」、A2館「南Chill氣泡音樂節」。18至19日還有「台南SING時代之歌」音樂活動，連續兩日熱力開唱，邀民眾共度歡樂假期。